Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт смачної страви – піде з курятиною та журавлиною, яка сподобається всій вашій родині.

Піде – турецька та кримськотатарська страва, що нагадує піцу. Традиційно готується з додаванням фаршу з баранини, але можна додати ніжне куряче м'ясо, яке надає страві вишуканого смаку. Також додають тушковані овочі зі спеціями – солодкий перець, цибулю, томати. Читайте також Три найпопулярніші начинки для піци: рецепти на будь-який смак Рецепт піде Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 70 мілілітрів олії рослинної;

– йогурт натуральний;

– 100 грамів теплої води;

– 2 чайні ложки цукру;

– дрібка солі. Інгредієнти для начинки:

– 500 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 2 томати;

– 1 солодкий перець;

– 100 грамів журавлини;

– олія для смаження;

– 1/2 чайної ложки коріандру;

– 1/2 чайної ложки базиліку;

– 50 грамів твердого сиру. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці залийте теплою водою дріжджі. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте цукор, перемішайте. Далі – додайте яйце, олію, йогурт, дріжджі. замісіть тісто, залиште на одну годину. Для приготування начинки куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками. Журавлину ретельно помийте. Помийте, почистіть перець, томати, цибулю, наріжте кубиками. На пательні з олією обсмажте на середньому вогні, додайте сіль, перець, коріандр, базилік, журавлину. Залиште для охолодження. Сир натріть на грубій тертці. Розкатайте з тіста тоненький овальної форми корж, присипте борошном. Викладіть на середину начинку, розподіліть, загорніть та закріпіть краї. Зверху посипте тертим сиром. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, розділіть на порції. Смачного!