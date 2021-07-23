Пикантно и горячо: рецепт дьявольских яиц от Опры Уинфри

23 июля 2021 , 22:46
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Источник:

Food.

Известная американская ведущая и актриса Опра Уинфри поделилась семейным рецептом пикантной закуски. Острые яйца станут отличным дополнением к любому столу.

Ни одно семейное застолье не обойдется без различных закусок. Для хозяйки идеальный вариант, когда интересное блюдо можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.

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Опра Уинфри, которая считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе, недавно поделилась семейным рецептом пикантных яиц.

Пикантные яйца

Время: 30 минут
Порций: 6

Шикарный рецепт / Фото Food.

Ингредиенты:
  • 12 крупных куриных яиц
  • 3 чайные ложки майонеза
  • 2 чайные ложки горчицы
  • пол чайной ложки острого соуса
  • соль и свежий молотый перец
  • несколько капель лимонного сока
  • пол чайной ложки хрена
  • 2 ложки измельченной петрушки
  • 2 ложки паприки
  • по вкусу соус табаско

Приготовление:

  1. Яйца сварить вкрутую
  2. Каждое яйцо разрежьте пополам.
  3. Выньте желтки и поместите в миску со всеми остальными ингредиентами и хорошо перемешайте.
  4. В полученную массу добавьте в яичный белок и посыпьте петрушкой с паприкой.
  5. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на час.
  6. Подавайте охлажденным.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська