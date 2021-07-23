Пикантно и горячо: рецепт дьявольских яиц от Опры Уинфри

Известная американская ведущая и актриса Опра Уинфри поделилась семейным рецептом пикантной закуски. Острые яйца станут отличным дополнением к любому столу.

Ни одно семейное застолье не обойдется без различных закусок. Для хозяйки идеальный вариант, когда интересное блюдо можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.

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Опра Уинфри, которая считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе, недавно поделилась семейным рецептом пикантных яиц.

Пикантные яйца

Время: 30 минут

Порций: 6

Шикарный рецепт / Фото Food.

Ингредиенты:

12 крупных куриных яиц

3 чайные ложки майонеза

2 чайные ложки горчицы

пол чайной ложки острого соуса

соль и свежий молотый перец

несколько капель лимонного сока

пол чайной ложки хрена

2 ложки измельченной петрушки

2 ложки паприки

по вкусу соус табаско

Приготовление: