Ни одно семейное застолье не обойдется без различных закусок. Для хозяйки идеальный вариант, когда интересное блюдо можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.

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Опра Уинфри, которая считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе, недавно поделилась семейным рецептом пикантных яиц.

Пикантные яйца

Время: 30 минут
Порций: 6

Шикарный рецепт / Фото Food.

Приготовление:

  1. Яйца сварить вкрутую
  2. Каждое яйцо разрежьте пополам.
  3. Выньте желтки и поместите в миску со всеми остальными ингредиентами и хорошо перемешайте.
  4. В полученную массу добавьте в яичный белок и посыпьте петрушкой с паприкой.
  5. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на час.
  6. Подавайте охлажденным.