Ни одно семейное застолье не обойдется без различных закусок. Для хозяйки идеальный вариант, когда интересное блюдо можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.
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Опра Уинфри, которая считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе, недавно поделилась семейным рецептом пикантных яиц.
Пикантные яйца
Время: 30 минут
Порций: 6
Шикарный рецепт / Фото Food.
Приготовление:
- Яйца сварить вкрутую
- Каждое яйцо разрежьте пополам.
- Выньте желтки и поместите в миску со всеми остальными ингредиентами и хорошо перемешайте.
- В полученную массу добавьте в яичный белок и посыпьте петрушкой с паприкой.
- Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на час.
- Подавайте охлажденным.