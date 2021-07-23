Жодне сімейні застілля не обходяться без різноманітних закусок. Для господині ідеальний варіант, коли цікаву страву можна приготувати швидко та із доступних інгредієнтів.

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Опра Вінфрі, яка вважається найбагатшою жінкою у світовому шоу-бізнесі, нещодавно поділилася сімейним рецептом пікантних яєць.

Пікантні яйця

Час: 30 хвилин
Порцій: 6

Шикарний рецепт / Фото Food.

Приготування:

  1. Яйця зварити на круто
  2. Кожне яйце розріжте навпіл.
  3. Вийміть жовтки й помістіть у миску з усіма іншими інгредієнтами та добре перемішайте.
  4. В отриману масу додайте у яєчний білок та посипте петрушкою з паприкою.
  5. Накрийте кришкою та поставте в холодильник принаймні на одну годину.
  6. Подавайте охолодженим.