Жодне сімейні застілля не обходяться без різноманітних закусок. Для господині ідеальний варіант, коли цікаву страву можна приготувати швидко та із доступних інгредієнтів.

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Опра Вінфрі, яка вважається найбагатшою жінкою у світовому шоу-бізнесі, нещодавно поділилася сімейним рецептом пікантних яєць.

Пікантні яйця

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Шикарний рецепт / Фото Food.

Інгредієнти:

12 великих курячих яєць

3 чайні ложки майонезу

2 чайні ложки гірчиці

пів чайної ложки гострого соусу

сіль і свіжий мелений перець

кілька крапель лимонного соку

пів чайної ложки хрону

2 ложки подрібненої петрушки

2 ложки паприки

до смаку соус табаско

Приготування: