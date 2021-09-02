Ткемали – это настоящий король грузинских соусов. Он пикантный и ароматный, а приятную остроту можно корректировать перцем чили.

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Ткемали из алычи

  • Время: 3 часа
  • Порции: 2 (по 1 литре)


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

Приготовление:

  1. Отварите алычу в кастрюле с водой в течение 30 минут до мягкого состояния.
  1. Перетрите алычу через сито, чтобы избавиться от косточек.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Перебейте алычу в блендере до однородного состояния. Отправьте пюре обратно в кастрюлю и проварите еще 30 минут до испарения лишней жидкости.
  1. Добавьте к пюре сахар, соль и хмели-сунели. Перемешайте и выжмите в пюре чеснок.
  1. Нарежьте средними кусками перец чили и отправьте в пюре. Варите массу еще 30 минут.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Нарежьте зелень и отправьте в пюре. Перемешайте и перебейте соус блендером до однородной массы.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Переложите соус в чистые и стерилизованные банки и накройте крышками.
  1. На дно большой кастрюли положите полотенце, залейте все водой и поместите банки. Стерилизуйте банки с ткемали в течение 10 минут.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Закройте соус, переверните верх дном и накройте полотенцем. Охлаждайте банки при комнатной температуре.
  1. Готовый соус храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!