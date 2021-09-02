Пикантный соус для курятины: рецепт ткемали из алычи
2 сентября 2021 , 17:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Если вы еще не пробовали этот соус – скорее готовить его к столу! Кстати, соус ткемали можно готовить не только из желтой алычи, вы можете выбрать также красную алычу или сливы.
Ткемали – это настоящий король грузинских соусов. Он пикантный и ароматный, а приятную остроту можно корректировать перцем чили.
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Ткемали из алычи
- Время: 3 часа
- Порции: 2 (по 1 литре)
Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба
– 3 кг алычи;
– 9 ст. л. сахара;
– 400 – 450 мл воды;
– 18 зубчиков чеснока;
– большой пучок петрушки или кинзы;
– 4,5 ч. л. соли;
– 4,5 ч. л. хмели-сунели;
– 2 – 3 шт. красного острого перца чили.
Приготовление:
- Отварите алычу в кастрюле с водой в течение 30 минут до мягкого состояния.
- Перетрите алычу через сито, чтобы избавиться от косточек.
Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба
- Перебейте алычу в блендере до однородного состояния. Отправьте пюре обратно в кастрюлю и проварите еще 30 минут до испарения лишней жидкости.
- Добавьте к пюре сахар, соль и хмели-сунели. Перемешайте и выжмите в пюре чеснок.
- Нарежьте средними кусками перец чили и отправьте в пюре. Варите массу еще 30 минут.
Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба
- Нарежьте зелень и отправьте в пюре. Перемешайте и перебейте соус блендером до однородной массы.
Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба
- Переложите соус в чистые и стерилизованные банки и накройте крышками.
- На дно большой кастрюли положите полотенце, залейте все водой и поместите банки. Стерилизуйте банки с ткемали в течение 10 минут.
Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба
- Закройте соус, переверните верх дном и накройте полотенцем. Охлаждайте банки при комнатной температуре.
- Готовый соус храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!