Пикантный соус для курятины: рецепт ткемали из алычи

2 сентября 2021 , 17:25
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Если вы еще не пробовали этот соус – скорее готовить его к столу! Кстати, соус ткемали можно готовить не только из желтой алычи, вы можете выбрать также красную алычу или сливы.

Ткемали – это настоящий король грузинских соусов. Он пикантный и ароматный, а приятную остроту можно корректировать перцем чили.

Читайте также Незабываемый пикник в Харькове: ТОП-6 локаций, где можно пожарить шашлык

Ткемали из алычи

  • Время: 3 часа
  • Порции: 2 (по 1 литре)


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

Ингредиенты:
– 3 кг алычи;
– 9 ст. л. сахара;
– 400 – 450 мл воды;
– 18 зубчиков чеснока;
– большой пучок петрушки или кинзы;
– 4,5 ч. л. соли;
– 4,5 ч. л. хмели-сунели;
– 2 – 3 шт. красного острого перца чили.

Приготовление:

  1. Отварите алычу в кастрюле с водой в течение 30 минут до мягкого состояния.
  1. Перетрите алычу через сито, чтобы избавиться от косточек.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Перебейте алычу в блендере до однородного состояния. Отправьте пюре обратно в кастрюлю и проварите еще 30 минут до испарения лишней жидкости.
  1. Добавьте к пюре сахар, соль и хмели-сунели. Перемешайте и выжмите в пюре чеснок.
  1. Нарежьте средними кусками перец чили и отправьте в пюре. Варите массу еще 30 минут.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Нарежьте зелень и отправьте в пюре. Перемешайте и перебейте соус блендером до однородной массы.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Переложите соус в чистые и стерилизованные банки и накройте крышками.
  1. На дно большой кастрюли положите полотенце, залейте все водой и поместите банки. Стерилизуйте банки с ткемали в течение 10 минут.


Ткемали из алычи / Скриншот из ютуба

  1. Закройте соус, переверните верх дном и накройте полотенцем. Охлаждайте банки при комнатной температуре.
  1. Готовый соус храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак