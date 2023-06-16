Что можно сделать из лепестков пиона: как заготовить его на зиму – сушим и консервируем

Пион – это не только красивый и ароматный цветок, его еще можно использовать в напитках и блюдах. Заготовить ее на зиму очень просто и легко.

Нежные и такие волшебные пионы издавна используют на кухне. Из них можно приготовить чай, варенье, а также добавить в выпечку.

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Чай из пиона

Лепестки пиона можно заваривать самостоятельно, в таком случае напиток будет ароматным, нежным, кисло-сладким. Также этот ароматный цветок можно добавить в любимый чай: черный, белый или зеленый. Вы получите непревзойденный вкус и аромат.

Лепестки пиона очень ароматны / Фото unsplash

Как засушить

Лепестки пиона можно сушить, как в специальных сушилках, так и "бабушкиным методом" на газете. Из бутона пиона выберите лепестки и разложите их на газету или деревянную доску.

Поместите их в темное, проветриваемое помещение или на улице в тени. Периодически их следует шевелить для равномерности высушивания.

В специальных сушилках для овощей и фруктов – равномерным слоем разложите и сушите несколько часов.

Правила консервации

Пионы для варенья можно использовать любого сорта, лишь бы они ни были увядшими. Лучше всего использовать цветы, где бутоны еще не полностью раскрылись.

Если вы хотите, чтобы варенье из пионов долго не портилось, раскладывайте его в предварительно хорошо вымытые и простерилизованные банки.

Рецепт варенья из пиона

Время: 1 час

1 час Порций: пол литровая банка

Невероятный вкус и аромат / Фейсбук Галины Обущак

Ингредиенты

1 стакан лепестков пиона;

– 1 стакан сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 100 миллилитров холодной воды.

Приготовление:

Переберите лепестки и промойте, обсушите.

В чашу кухонного комбайна с насадкой металлический нож, поместите лепестки вместе с сахаром и лимонным соком. Измельчите все до состояния каши. Если у вас нет такого девайса, протрите все ингредиенты руками.

Переведите в сотейник и добавьте воду.

Помешивая, доведите до кипения и проварите 2 – 3 минуты.

Горячими переведите в стерилизованные банки и закройте.

Храните в холодильнике.

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