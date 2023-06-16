Ніжні та такі чарівні півонії здавна використовують на кухні. З них можна приготувати чай, варення, а також додати у випічку.
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Чай з півонії
Пелюстки півонії можна заварювати самостійно, в такому випадку напій буде ароматним, ніжним, кисло-солодким. Також цю ароматну квітку можна додати в улюблений чай: чорний, білий чи зелений. Ви отримаєте неперевершений смак та аромат.
Пелюстки півонії надзвичайно ароматні / Фото unsplash
Як засушити
Пелюстки півонії можна сушити, як у спеціальних сушарках, так і "бабусиним методом" на газеті.
З бутона півонії оберіть пелюстки та розкладіть їх на газету чи дерев'яну дошку. Помістіть їх у темне провітрюване приміщення або на вулиці в тіні. Періодично їх слід ворушити для рівномірності висушування.
У спеціальних сушарках для овочів і фруктів – також рівномірним шаром розкладіть та сушіть кілька годин.
Правила консервації
Півонії для варення можна використовувати будь-якого сорту, лише б вони не були зів’ялими. Краще за все використовувати квіти, де бутони ще не повністю розкрилися.
Якщо ви хочете, щоб варення з півоній довго не псувалося, розкладайте його у попередньо добре вимиті і простерилізовані банки.
Рецепт варення з півонії
- Час: 1 година
- Порцій: пів літрова банка
Неймовірний смак та аромат / Фейсбук Галини Обущак
Приготування:
- Переберіть пелюстки та промийте, обсушіть.
- У чашу кухонного комбайна з насадкою металевий ніж, помістіть пелюстки, разом з цукром та лимонним соком. Подрібніть усе до стану каші. Якщо у вас немає такого девайса, перетріть усі інгредієнти руками.
- Перекладіть у сотейник та додайте воду.
- Помішуючи, доведіть до кипіння і проваріть 2 – 3 хвилини.
- Гарячими перекладіть у стерилізовані банки та закрийте.
- Зберігайте у холодильнику.
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