Пирог "Буэно": вкусный и быстрый перекус с печеньем, нутеллой и ягодами

26 августа 2021 , 13:10
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом быстрого и вкусного сладкого пирога с печеньем Буэно. Вы будете поражены вкусом этого десерта!

Если вам захотелось сладенького, но времени на приготовление мало – этот пирог идеальный выход из ситуации. Готовится быстро, легко, а еще он с Нутеллой и печеньем Буэно, что делает его ну очень вкусным!

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Рецепт шоколадного пирога Буэно

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1


Пирог Буэно / Скриншот из видео повара

Ингредиенты:
– 2 пачки печенья Буэно;
– 60 г пасты Нутелла;
– любимые фрукты или ягоды;
– слоеное тесто;
– 1 яичный желток.

Приготовление:

  1. Вырежьте из готового теста ровный квадрат. На каждый угол теста положите печенье Буэно и заверните.

Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

  1. У вас должен получиться квадрат с высокими бортиками. Сделайте отверстия в тесте с помощью вилки.


Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

  1. В центре теста выложите пасту Нутелла и любимые ягоды.


Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

  1. Из остатков теста сделайте решетку и накройте пирог.


Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

  1. Смажьте пирог яичным желтком.
     
  2. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте пирог 10 минут.
     
  3. Готовый сладкий пирог можно нарезать на куски или есть руками. Приятного аппетита!

Как готовить пирог смотрите в видео:

 

Автор: Богданна Рибак