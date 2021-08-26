Пирог "Буэно": вкусный и быстрый перекус с печеньем, нутеллой и ягодами

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом быстрого и вкусного сладкого пирога с печеньем Буэно. Вы будете поражены вкусом этого десерта!

Если вам захотелось сладенького, но времени на приготовление мало – этот пирог идеальный выход из ситуации. Готовится быстро, легко, а еще он с Нутеллой и печеньем Буэно, что делает его ну очень вкусным!

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Рецепт шоколадного пирога Буэно

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1



Пирог Буэно / Скриншот из видео повара

– 2 пачки печенья Буэно;– 60 г пасты Нутелла;– любимые фрукты или ягоды;– слоеное тесто;– 1 яичный желток.

Приготовление:

Вырежьте из готового теста ровный квадрат. На каждый угол теста положите печенье Буэно и заверните.

Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

У вас должен получиться квадрат с высокими бортиками. Сделайте отверстия в тесте с помощью вилки.



Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

В центре теста выложите пасту Нутелла и любимые ягоды.



Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

Из остатков теста сделайте решетку и накройте пирог.



Пирог Буэно / Скриншот с видео повара

Смажьте пирог яичным желтком.

Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте пирог 10 минут.

Готовый сладкий пирог можно нарезать на куски или есть руками. Приятного аппетита!

Как готовить пирог смотрите в видео: