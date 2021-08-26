Если вам захотелось сладенького, но времени на приготовление мало – этот пирог идеальный выход из ситуации. Готовится быстро, легко, а еще он с Нутеллой и печеньем Буэно, что делает его ну очень вкусным!
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Рецепт шоколадного пирога Буэно
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Пирог Буэно / Скриншот из видео повара
Приготовление:
- Вырежьте из готового теста ровный квадрат. На каждый угол теста положите печенье Буэно и заверните.
Пирог Буэно / Скриншот с видео повара
- У вас должен получиться квадрат с высокими бортиками. Сделайте отверстия в тесте с помощью вилки.
Пирог Буэно / Скриншот с видео повара
- В центре теста выложите пасту Нутелла и любимые ягоды.
Пирог Буэно / Скриншот с видео повара
- Из остатков теста сделайте решетку и накройте пирог.
Пирог Буэно / Скриншот с видео повара
- Смажьте пирог яичным желтком.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте пирог 10 минут.
- Готовый сладкий пирог можно нарезать на куски или есть руками. Приятного аппетита!
Как готовить пирог смотрите в видео: