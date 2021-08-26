Якщо вам захотілося солоденького, але часу на приготування обмаль – цей пиріг ідеальний вихід із ситуації. Готується швидко, легко, а ще він з Нутеллою та печивом Буено, що робить його ну дуже смачним!

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Рецепт шоколадного пирога Буено

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1



Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря

Інгредієнти:

– 2 пачки печива Буено;

– 60 г пасти Нутелла;

– улюблені фрукти чи ягоди;

– листкове тісто;

– 1 яєчний жовток.

Приготування:

Виріжте з готового тіста рівний квадрат. На кожен кут тіста покладіть печиво Буено та загорніть.



Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря

У вас повинен вийти квадрат з високими бортиками. Зробіть отвори в тісті за допомогою виделки.



Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря

В центрі тіста викладіть пасту Нутелла та улюблені ягоди.



Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря

Із залишків тіста зробіть решітку та накрийте пиріг.



Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря

Змастіть пиріг яєчним жовтком.

Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте пиріг 10 хвилин.

Готовий солодкий пиріг можна нарізати на шматки або їсти руками. Смачного!

Як готувати пиріг дивіться у відео: