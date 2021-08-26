Якщо вам захотілося солоденького, але часу на приготування обмаль – цей пиріг ідеальний вихід із ситуації. Готується швидко, легко, а ще він з Нутеллою та печивом Буено, що робить його ну дуже смачним!
Читайте також Українська кухня підкорює світ: ТОП страв, які стали нашими гастрономічними візитівками
Рецепт шоколадного пирога Буено
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря
Приготування:
- Виріжте з готового тіста рівний квадрат. На кожен кут тіста покладіть печиво Буено та загорніть.
Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря
- У вас повинен вийти квадрат з високими бортиками. Зробіть отвори в тісті за допомогою виделки.
Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря
- В центрі тіста викладіть пасту Нутелла та улюблені ягоди.
Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря
- Із залишків тіста зробіть решітку та накрийте пиріг.
Пиріг Буено / Скріншот з відео кухаря
- Змастіть пиріг яєчним жовтком.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте пиріг 10 хвилин.
- Готовий солодкий пиріг можна нарізати на шматки або їсти руками. Смачного!
Як готувати пиріг дивіться у відео: