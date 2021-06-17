Пирог с черешней готовят из песочного теста и свежей черешни. Сладкую выпечку можно подавать к столу в будни или в праздники.

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По желанию задекорируйте десерт сахарной пудрой или листочками мяты.

Как приготовить пирог с черешней

  • Время: 1 час 55 минут
  • Порции: 4 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 257 ккал
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте соль, сметану, яйцо, перемешайте. Далее – добавьте муку, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на 30 – 40 минут.

 

Тесто для пирога/ Фото Unsplash

  1. Черешню тщательно помойте, очистите от косточек.
  2. В миске смешайте ягоды с сахаром, добавьте ванильный сахар, крахмал.
  3. Тесто раскатайте, выложите на дно формы. Сверху выложите черешню.
  4. Вторую часть теста раскатайте, нарежьте полосками, выложите сверху.

 

Начинка из черешни для пирога / Фото Pexels

  1. Отдельно взбейте желток, смажьте сверху пирог.
  2. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.

Пирог с черешней /Фото Unsplash

  1. Достаньте готовый пирог, задекорируйте сахарной пудрой. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!