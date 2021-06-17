Пиріг з черешнею готують з пісочного тіста та свіжої черешні. Солодку випічку можна подавати до столу у будні або на свята.
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За бажанням задекоруйте десерт цукровою пудрою або листочками м'яти.
Як приготувати пиріг з черешнею
- Час: 1 година 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 257 ккал
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте сіль, сметану, яйце, перемішайте. Далі – додайте борошно, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 – 40 хвилин.
Тісто для пирога/ Фото Unsplash
- Черешню ретельно помийте, почистіть від кісточок.
- У мисці змішайте ягоди з цукром, додайте ванільний цукор, крохмаль.
- Тісто розкатайте, викладіть на дно форми. Зверху викладіть черешню.
- Другу частину тіста розкатайте, наріжте смужками, викладіть зверху.
Начинка з черешні для пирога/ Фото Pexels
- Окремо збийте жовток, змастіть зверху пиріг.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.
Пиріг з черешнею / Фото Unsplash
- Дістаньте готовий пиріг, задекоруйте цукровою пудрою. Розріжте на порції. Смачного!