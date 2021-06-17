Ароматный пирог с черешней: рецепт из песочного теста

В сезон черешни можно готовить ароматную выпечку к чаю. Мы подготовили для вас рецепт летнего пирога из песочного теста, который вы можете легко приготовить в домашних условиях.

Пирог с черешней готовят из песочного теста и свежей черешни. Сладкую выпечку можно подавать к столу в будни или в праздники.

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По желанию задекорируйте десерт сахарной пудрой или листочками мяты.

Как приготовить пирог с черешней

Время: 1 час 55 минут

1 час 55 минут Порции: 4 – 8

4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 257 ккал

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте соль, сметану, яйцо, перемешайте. Далее – добавьте муку, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на 30 – 40 минут.

– 320 граммов муки;– 180 граммов сливочного масла 82%;– 1 яйцо;– 100 граммов сметаны 15 – 20%;– щепотка соли.– 500 – 600 граммов черешни;– 2 – 3 столовые ложки сахара;– ванильный сахар;– 1 столовая ложка крахмала;– желток;– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Тесто для пирога/ Фото Unsplash

Черешню тщательно помойте, очистите от косточек. В миске смешайте ягоды с сахаром, добавьте ванильный сахар, крахмал. Тесто раскатайте, выложите на дно формы. Сверху выложите черешню. Вторую часть теста раскатайте, нарежьте полосками, выложите сверху.

Начинка из черешни для пирога / Фото Pexels

Отдельно взбейте желток, смажьте сверху пирог. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.

Пирог с черешней /Фото Unsplash