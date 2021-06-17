Ароматный пирог с черешней: рецепт из песочного теста

В сезон черешни можно готовить ароматную выпечку к чаю. Мы подготовили для вас рецепт летнего пирога из песочного теста, который вы можете легко приготовить в домашних условиях.
Пирог с черешней готовят из песочного теста и свежей черешни. Сладкую выпечку можно подавать к столу в будни или в праздники.
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По желанию задекорируйте десерт сахарной пудрой или листочками мяты.
Как приготовить пирог с черешней
- Время: 1 час 55 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 257 ккал
– 320 граммов муки;
– 180 граммов сливочного масла 82%;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сметаны 15 – 20%;
– щепотка соли. Ингредиенты для начинки:
– 500 – 600 граммов черешни;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– ванильный сахар;
– 1 столовая ложка крахмала;
– желток;
– 1 столовая ложка сахарной пудры.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте соль, сметану, яйцо, перемешайте. Далее – добавьте муку, замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на 30 – 40 минут.
Тесто для пирога/ Фото Unsplash
- Черешню тщательно помойте, очистите от косточек.
- В миске смешайте ягоды с сахаром, добавьте ванильный сахар, крахмал.
- Тесто раскатайте, выложите на дно формы. Сверху выложите черешню.
- Вторую часть теста раскатайте, нарежьте полосками, выложите сверху.
Начинка из черешни для пирога / Фото Pexels
- Отдельно взбейте желток, смажьте сверху пирог.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 – 55 минут до готовности.
Пирог с черешней /Фото Unsplash
- Достаньте готовый пирог, задекорируйте сахарной пудрой. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!