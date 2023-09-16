Нежный вкус осени: пирог из слоеного теста и куриного фарша на скорую руку

16 сентября 2023, 20:12
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С наступлением осени так и хочется отведать чего-нибудь вкусного, сытного и сочного. Мы предлагаем остановить свой выбор на пироге из слоеного теста и куриного фарша.

24 канал подготовил рецепт слоеного пирога с мясным фаршем, который вы сможете приготовить без лишних хлопот и суеты. Чтобы сэкономить время приготовления, мы выбрали готовое тесто и куриный фарш.

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Рецепт куриного пирога в слоеном тесте

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов куриного фарша;
– 800 граммов слоеного теста;
– 200 граммов моркови;
– 1 репчатый лук;
– яичный желток;
– 2 столовые ложки масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Укрываем форму для выпекания пергаментом.
  • Нарезаем лук мелким кубиком, морковь – натираем на мелкой терке. Обжариваем овощи на сковороде с растительным маслом 5 минут. Сдабриваем специями и смешиваем с куриным фаршем.
  • Готовое слоеное тесто разделяем на две части: каждую раскатываем в соответствии с размером формы для выпечки.
  • Выкладываем на форму одну часть, далее начинку и накрываем остальным тестом.
  • Смазываем все желтком и отправляем запекаться на 45 минут.
  • Готовый пирог немного охлаждаем, нарезаем кусками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак