Нежный вкус осени: пирог из слоеного теста и куриного фарша на скорую руку

С наступлением осени так и хочется отведать чего-нибудь вкусного, сытного и сочного. Мы предлагаем остановить свой выбор на пироге из слоеного теста и куриного фарша.

24 канал подготовил рецепт слоеного пирога с мясным фаршем, который вы сможете приготовить без лишних хлопот и суеты. Чтобы сэкономить время приготовления, мы выбрали готовое тесто и куриный фарш.

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Рецепт куриного пирога в слоеном тесте

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– 400 граммов куриного фарша;– 800 граммов слоеного теста;– 200 граммов моркови;– 1 репчатый лук;– яичный желток;– 2 столовые ложки масла;– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Укрываем форму для выпекания пергаментом.

Нарезаем лук мелким кубиком, морковь – натираем на мелкой терке. Обжариваем овощи на сковороде с растительным маслом 5 минут. Сдабриваем специями и смешиваем с куриным фаршем.

Готовое слоеное тесто разделяем на две части: каждую раскатываем в соответствии с размером формы для выпечки.

Выкладываем на форму одну часть, далее начинку и накрываем остальным тестом.

Смазываем все желтком и отправляем запекаться на 45 минут.

Готовый пирог немного охлаждаем, нарезаем кусками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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