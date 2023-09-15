Если за окном пасмурная погода, а вы планировали поход на природу – это не значит, что нужно оставаться без вкусных шашлыков. Их запросто можно приготовить дома в обычной духовке.
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По этому рецепту мясо останется сочным, а от вкуса блюда пальчики будете облизывать.
Рецепт куриных шашлыков
- Время: 2 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Филе нарезаем на небольшие куски. Маринуем в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов.
- За это время замачиваем деревянные шпажки в холодной воде.
- На шпажки насаживаем кусочки мяса и запекаем при 200 примерно 20 минут. Время запекания курицы зависит от того, как мелко ее порезали. Просто проверьте на самом большом куске – надрежьте его.
- За это время готовим соус: смешаем йогурт и сладкий чили. Достаем шашлычки, смазываем соусом и запекаем до румяности еще примерно 10 минут. По желанию можно посыпать кинзой.
Приятного аппетита!