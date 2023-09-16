24 канал підготував рецепт листкового пирога з м'ясним фаршем, який ви зможете приготувати без зайвих турбот та метушні. Аби зекономити час приготування, ми обрали вже готове тісто та курячий фарш.

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Рецепт курячого пирога в листковому тісті

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу;

– 800 грамів листкового тіста;

– 200 грамів моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– яєчний жовток;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Вкриваємо форму для випікання пергаментом.

Нарізаємо цибулю дрібним кубиком, моркву – натираємо на дрібній тертці. Обсмажуємо овочі на пательні з олією 5 хвилин. Присмачуємо спеціями та змішуємо з курячим фаршем.

Готове листкове тісто розділяємо на дві частини: кожну розкачуємо відповідно до розміру форми для випікання.

Викладаємо на форму одну частину, далі начинку та накриваємо рештою тіста.

Змащуємо все жовтком та відправляємо запікатися на 45 хвилин.

Готовий пиріг трішки охолоджуємо, нарізаємо шматками та подаємо до столу.

Смачного!

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