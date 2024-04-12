Пирог "Эйфория": элементарный рецепт, чтобы поразить всех на Пасхальные праздники
12 апреля 2024, 01:01Читати новину українською
Источник:Smachno
Хорошие галицкие хозяйки могут похвастаться сотнями рецептов различных вкусных пляцков. Среди лучших, безусловно, есть "Эйфория".
Шоколадные коржи невероятно подходят к нежному крему. Компанию им составит мак, который придаст еще лучший вкус.
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Пирог "Эйфория"
- Время: 2 часа
- Порций: 10
– 120 миллилитров кофе эспрессо;
– 40 граммов какао-порошка;
– 4 желтка;
– 6 белков;
– 120 + 30 граммов сахара;
– 80 миллилитров масла;
– 140 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя к тесту.
Маковый корж:
– 150 граммов сухого целого мака;
– 100 граммов орехов;
– 100 граммов масла;
– 4 белка;
– 4 желтка;
– 100 граммов + 50 граммов сахара.
Крем:
– 170 миллилитров жирных сливок (33%);
– 200 граммов черного шоколада;
– 170 граммов масла;
– 370 граммов вареного сгущенного молока.
Приготовление:
- Сварите эспрессо, добавьте какао-порошок, тщательно перемешайте и охладите.
- Желтки разотрите со 120 граммами сахара до осветления. Добавьте кофейную смесь и масло, перемешайте.
- Отдельно смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Муку постепенно добавьте в кофейно-желтковую смесь, тщательно перемешивая.
- Белки взбейте в густую пену. Добавьте еще 30 граммов сахара и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
- Затем белки постепенно введите в тесто, аккуратно перемешивая. Тесто вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки. Поместите в заранее разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте примерно 30 минут до "сухой спички". Испеченный бисквит еще 5 – 10 минут подержите в выключенной духовке с немножко приоткрытой дверцей. Затем выложите бисквит на решетку и охладите.
- Для макового коржа сливочное масло взбейте со 100 граммами сахара. По одному введите желтки, продолжая взбивать миксером.
- К желтково-масляной смеси добавьте сухой цельный мак и немного измельченные и обжаренные орехи. Перемешайте.
- Отдельно взбейте белки в густую пену. Добавьте 50 граммов сахара и продолжайте взбивать миксером до устойчивых пиков.
- Белки введите в желтково-масляную массу с орехами и маком, аккуратно перемешивая. Массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте при 170 градусах 25 минут.
- Тем временем жирные сливки доведите до кипения, отставьте с огня, добавьте поломанный на куски черный шоколад. Перемешайте до однородной массы и полностью охладите.
- Мягкое масло взбейте миксером и по ложке введите вареное сгущенное молоко, продолжая взбивать. Затем по ложке введите охлажденные сливки с шоколадом.
- Шоколадный бисквит продольно разрежьте на два коржа. Соберите пляцок в следующем порядке: шоколадный корж, крем, маковый корж, крем, шоколадный корж.
- Сверху пирог смажьте небольшим количеством крема и посыпьте измельченными орешками. Пирог поместите в холодильник на 5 – 6 часов или на ночь.