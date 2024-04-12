Шоколадні коржі неймовірно пасують до ніжного крему. Компанію їм складе мак, який додасть ще кращого смаку.

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Пляцок "Ейфорія"

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Зваріть еспресо, додайте какао-порошок, ретельно перемішайте та охолодіть.
  2. Жовтки розітріть зі 120 грамами цукру до посвітління. Додайте кавову суміш і олію, перемішайте.
  3. Окремо змішайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно поступово додайте в кавово-жовткову суміш, ретельно перемішуючи.
  4. Білки збийте в густу піну. Додайте ще 30 грамів цукру і продовжуйте збивати до стійких піків.
  5. Потім білки поступово введіть в тісто, акуратно перемішуючи. Тісто вилийте у форму, застелену папером для випічки. Помістіть у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку і випікайте приблизно 30 хвилин до "сухого сірника". Спечений бісквіт ще 5 – 10 хвилин потримайте у вимкненій духовці з трошки прочиненими дверцями. Потім викладіть бісквіт на решітку та охолодіть.
  6. Для макового коржа вершкове масло збийте зі 100 грамами цукру. По одному введіть жовтки, продовжуючи збивати міксером.
  7. До жовтково-масляної суміші додайте сухий цілісний мак і трохи подрібнені та обсмажені горіхи. Перемішайте.
  8. Окремо збийте білки в густу піну. Додайте 50 грамів цукру і продовжуйте збивати міксером до стійких піків.
  9. Білки введіть у жовтково-масляну масу з горіхами та маком, акуратно перемішуючи. Масу вилийте у форму, застелену папером для випічки. Випікайте при 170 градусах 25 хвилин.
  10. Тим часом жирні вершки доведіть до кипіння, відставте з вогню, додайте поламаний на шматки чорний шоколад. Перемішайте до однорідної маси та повністю охолодіть.
  11. М'яке масло збийте міксером і по ложці введіть варене згущене молоко, продовжуючи збивати. Потім по ложці введіть охолоджені вершки з шоколадом.
  12. Шоколадний бісквіт поздовжньо розріжте на два коржі. Зберіть пляцок у такому порядку: шоколадний корж, крем, маковий корж, крем, шоколадний корж.
  13. Зверху пляцок змастіть невеликою кількістю крему та посипте подрібненими горішками. Пляцок помістіть у холодильник на 5 – 6 годин або на ніч.