Шоколадні коржі неймовірно пасують до ніжного крему. Компанію їм складе мак, який додасть ще кращого смаку.
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Пляцок "Ейфорія"
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Приготування:
- Зваріть еспресо, додайте какао-порошок, ретельно перемішайте та охолодіть.
- Жовтки розітріть зі 120 грамами цукру до посвітління. Додайте кавову суміш і олію, перемішайте.
- Окремо змішайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно поступово додайте в кавово-жовткову суміш, ретельно перемішуючи.
- Білки збийте в густу піну. Додайте ще 30 грамів цукру і продовжуйте збивати до стійких піків.
- Потім білки поступово введіть в тісто, акуратно перемішуючи. Тісто вилийте у форму, застелену папером для випічки. Помістіть у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку і випікайте приблизно 30 хвилин до "сухого сірника". Спечений бісквіт ще 5 – 10 хвилин потримайте у вимкненій духовці з трошки прочиненими дверцями. Потім викладіть бісквіт на решітку та охолодіть.
- Для макового коржа вершкове масло збийте зі 100 грамами цукру. По одному введіть жовтки, продовжуючи збивати міксером.
- До жовтково-масляної суміші додайте сухий цілісний мак і трохи подрібнені та обсмажені горіхи. Перемішайте.
- Окремо збийте білки в густу піну. Додайте 50 грамів цукру і продовжуйте збивати міксером до стійких піків.
- Білки введіть у жовтково-масляну масу з горіхами та маком, акуратно перемішуючи. Масу вилийте у форму, застелену папером для випічки. Випікайте при 170 градусах 25 хвилин.
- Тим часом жирні вершки доведіть до кипіння, відставте з вогню, додайте поламаний на шматки чорний шоколад. Перемішайте до однорідної маси та повністю охолодіть.
- М'яке масло збийте міксером і по ложці введіть варене згущене молоко, продовжуючи збивати. Потім по ложці введіть охолоджені вершки з шоколадом.
- Шоколадний бісквіт поздовжньо розріжте на два коржі. Зберіть пляцок у такому порядку: шоколадний корж, крем, маковий корж, крем, шоколадний корж.
- Зверху пляцок змастіть невеликою кількістю крему та посипте подрібненими горішками. Пляцок помістіть у холодильник на 5 – 6 годин або на ніч.