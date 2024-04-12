Шоколадні коржі неймовірно пасують до ніжного крему. Компанію їм складе мак, який додасть ще кращого смаку.

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Пляцок "Ейфорія"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Шоколадний бісквіт:

– 120 мілілітрів кави еспресо;

– 40 грамів какао-порошку;

– 4 жовтки;

– 6 білків;

– 120 + 30 грамів цукру;

– 80 мілілітрів олії;

– 140 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача до тіста.

Маковий корж:

– 150 грамів сухого цілого маку;

– 100 грамів горіхів;

– 100 грамів масла;

– 4 білки;

– 4 жовтки;

– 100 грамів + 50 грамів цукру.

Крем:

– 170 мілілітрів жирних вершків (33%);

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 170 грамів масла;

– 370 грамів вареного згущеного молока.

Приготування:

Зваріть еспресо, додайте какао-порошок, ретельно перемішайте та охолодіть. Жовтки розітріть зі 120 грамами цукру до посвітління. Додайте кавову суміш і олію, перемішайте. Окремо змішайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно поступово додайте в кавово-жовткову суміш, ретельно перемішуючи. Білки збийте в густу піну. Додайте ще 30 грамів цукру і продовжуйте збивати до стійких піків. Потім білки поступово введіть в тісто, акуратно перемішуючи. Тісто вилийте у форму, застелену папером для випічки. Помістіть у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку і випікайте приблизно 30 хвилин до "сухого сірника". Спечений бісквіт ще 5 – 10 хвилин потримайте у вимкненій духовці з трошки прочиненими дверцями. Потім викладіть бісквіт на решітку та охолодіть. Для макового коржа вершкове масло збийте зі 100 грамами цукру. По одному введіть жовтки, продовжуючи збивати міксером. До жовтково-масляної суміші додайте сухий цілісний мак і трохи подрібнені та обсмажені горіхи. Перемішайте. Окремо збийте білки в густу піну. Додайте 50 грамів цукру і продовжуйте збивати міксером до стійких піків. Білки введіть у жовтково-масляну масу з горіхами та маком, акуратно перемішуючи. Масу вилийте у форму, застелену папером для випічки. Випікайте при 170 градусах 25 хвилин. Тим часом жирні вершки доведіть до кипіння, відставте з вогню, додайте поламаний на шматки чорний шоколад. Перемішайте до однорідної маси та повністю охолодіть. М'яке масло збийте міксером і по ложці введіть варене згущене молоко, продовжуючи збивати. Потім по ложці введіть охолоджені вершки з шоколадом. Шоколадний бісквіт поздовжньо розріжте на два коржі. Зберіть пляцок у такому порядку: шоколадний корж, крем, маковий корж, крем, шоколадний корж. Зверху пляцок змастіть невеликою кількістю крему та посипте подрібненими горішками. Пляцок помістіть у холодильник на 5 – 6 годин або на ніч.

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