Нежный пирог готовится из песочного теста, клубники и заварным кремом. Сверху можно задекорировать глазурью с желатином или сахарной пудрой.
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Пирог с клубникой – отличный летний десерт, который можно подавать в праздники и будни. Также можно добавлять любые любимые ягоды и фрукты.
Клубничный пирог с заварным кремом
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 247
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В кастрюле смешайте яйца с сахаром, добавьте муку, молоко, перемешайте до однородной консистенции, варите на маленьком огне до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, ванильный сахар, перемешайте. Накройте пищевой пленкой, оставьте для охлаждения.
Яйца / Фото Pexels
- Для приготовления теста сливочное масло нарежьте кубиками, выложите в чашу блендера, добавьте муку, разрыхлитель, сахар, перемешайте. Далее – добавьте яйцо, сметану, перемешайте до однородной консистенции.
Тесто взбейте в блендере / Фото Pexels
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
Свежая клубника / Фото Unsplash
- Форму выстелите пергаментом. Тесто распределите в форму, оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 35 минут до готовности. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Для приготовления глазури в миску выложите желатин, добавьте 40 миллилитров воды для набухания. В кастрюле соедините воду с сахаром, добавьте лимонную кислоту, доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте, оставьте для охлаждения.
- В готовое тесто выложите крем, сверху – ломтики клубники, смажьте глазурью.
Пирог с клубникой / Фото Unsplash
- Готовый пирог отправьте в холодильник на 30 минут. Разделите на порции. Подавайте к столу. Приятного аппетита!