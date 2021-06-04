Вкусный пирог с клубникой из песочного теста: простой рецепт сладкого десерта

Сезон клубники уже начался. Приготовьте вкусный пирог с клубникой из песочного теста, который понравится всей семье.

Нежный пирог готовится из песочного теста, клубники и заварным кремом. Сверху можно задекорировать глазурью с желатином или сахарной пудрой.

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Пирог с клубникой – отличный летний десерт, который можно подавать в праздники и будни. Также можно добавлять любые любимые ягоды и фрукты.

Клубничный пирог с заварным кремом

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 247

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В кастрюле смешайте яйца с сахаром, добавьте муку, молоко, перемешайте до однородной консистенции, варите на маленьком огне до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, ванильный сахар, перемешайте. Накройте пищевой пленкой, оставьте для охлаждения.

– 150 граммов сливочного масла 82%;– 300 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 100 граммов сахара;– 1 яйцо;– 1 столовая ложка сметаны 15 – 25%.– 800 граммов клубники.– 500 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;– 100 граммов сливочного масла 82%;– 2 яйца;– 60 граммов муки;– 150 граммов сахара;– 15 граммов ванильного сахара.– 10 граммов желатина;– 240 миллилитров воды;– 2 столовые ложки сахара;– щепотка лимонной кислоты.

Яйца / Фото Pexels

Для приготовления теста сливочное масло нарежьте кубиками, выложите в чашу блендера, добавьте муку, разрыхлитель, сахар, перемешайте. Далее – добавьте яйцо, сметану, перемешайте до однородной консистенции.

Тесто взбейте в блендере / Фото Pexels

Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.

Свежая клубника / Фото Unsplash

Форму выстелите пергаментом. Тесто распределите в форму, оставьте в холодильнике на 15 минут. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 35 минут до готовности. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Для приготовления глазури в миску выложите желатин, добавьте 40 миллилитров воды для набухания. В кастрюле соедините воду с сахаром, добавьте лимонную кислоту, доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте, оставьте для охлаждения. В готовое тесто выложите крем, сверху – ломтики клубники, смажьте глазурью.

Пирог с клубникой / Фото Unsplash