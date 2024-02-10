Быстрый пирог с курицей и сыром: печем из готового теста – элементарный рецепт выходного дня

10 февраля 2024, 11:25
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Источник:

kate.nora.blog

Испеките этот вкусный и очень простой пирог с курицей. Он готовится очень быстро – идеально для выходного дня.

Для него надо просто разморозить готовое дрожжевое слоеное тесто и приготовить сочную начинку. Этот рецепт может стать вашим любимым.

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Рецепт простого пирога с курицей

  • Время: 55 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного дрожжевого теста;
– 2 яйца;
– 1 куриное филе;
– 200 граммов брынзы;
– 100 граммов феты;
– 150 граммов шпината;
– половина луковицы;
– соль, кумин, масло по вкусу;
– половина чайной ложки смеси перцев.

Приготовление:

  1. Куриное филе помойте и просушите бумажным полотенцем. Далее порежьте его на небольшие кусочки.
  2. Разогрейте сковороду и поджарьте кусочки курицы до румяности, присолив по своему вкусу и сбрызнув маслом.
  3. Свежий шпинат, помойте и порежьте. Если используете замороженный, то заранее разморозьте его. Мелко порежьте лук.
  4. В большой миске смешайте шпинат, лук, измельченный сыр, яйцо, смесь перцев и осторожно перемешайте.
  5. Размороженное тесто слегка раскатайте, сделайте надрезы до конца, оставив посередине место для начинки шириной с ладонь. Туда выложите курятину, а сверху – шпинатно-сырную смесь.
  6. Полоски теста прилепляйте с противоположной стороны, закрывая полностью начинку. Сформированный пирог смажьте взбитым яйцом и посыпьте тмином.
  7. Выпекайте в течение 40 – 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый пирог должен быть румяным, поэтому ориентируйтесь на свою духовку.

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Автор: Ольга Котів