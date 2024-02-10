Быстрый пирог с курицей и сыром: печем из готового теста – элементарный рецепт выходного дня
10 февраля 2024, 11:25Читати новину українською
Источник:kate.nora.blog
Испеките этот вкусный и очень простой пирог с курицей. Он готовится очень быстро – идеально для выходного дня.
Для него надо просто разморозить готовое дрожжевое слоеное тесто и приготовить сочную начинку. Этот рецепт может стать вашим любимым.
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Рецепт простого пирога с курицей
- Время: 55 минут
- Порций: 6
– 500 граммов слоеного дрожжевого теста;
– 2 яйца;
– 1 куриное филе;
– 200 граммов брынзы;
– 100 граммов феты;
– 150 граммов шпината;
– половина луковицы;
– соль, кумин, масло по вкусу;
– половина чайной ложки смеси перцев.
Приготовление:
- Куриное филе помойте и просушите бумажным полотенцем. Далее порежьте его на небольшие кусочки.
- Разогрейте сковороду и поджарьте кусочки курицы до румяности, присолив по своему вкусу и сбрызнув маслом.
- Свежий шпинат, помойте и порежьте. Если используете замороженный, то заранее разморозьте его. Мелко порежьте лук.
- В большой миске смешайте шпинат, лук, измельченный сыр, яйцо, смесь перцев и осторожно перемешайте.
- Размороженное тесто слегка раскатайте, сделайте надрезы до конца, оставив посередине место для начинки шириной с ладонь. Туда выложите курятину, а сверху – шпинатно-сырную смесь.
- Полоски теста прилепляйте с противоположной стороны, закрывая полностью начинку. Сформированный пирог смажьте взбитым яйцом и посыпьте тмином.
- Выпекайте в течение 40 – 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый пирог должен быть румяным, поэтому ориентируйтесь на свою духовку.