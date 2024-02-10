Для нього треба просто розморозити готове дріжджове листкове тісто і приготувати соковиту начинку. Цей рецепт може стати вашим улюбленим.

Варто спробувати Найкраща страва з картоплі, яку має скуштувати кожен: готуємо гратен – простий рецепт від шефа

Рецепт простого пирога з куркою

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Куряче філе помийте та просушіть паперовим рушником. Далі поріжте його на невеликі шматочки.
  2. Розігрійте пательню і підсмажте шматочки курки до рум'яності, присоливши до свого смаку та збризнувши олією.
  3. Свіжий шпинат, помийте та поріжте. Якщо використовуєте заморожений, то заздалегідь розморозьте його. Дрібно поріжте цибулю.
  4. У великій мисці змішайте шпинат, цибулю, подрібнений сир, яйце, суміш перців і обережно перемішайте.
  5. Розморожене тісто злегка розкачайте, зробіть надрізи до кінця, залишивши посередині місце для начинки шириною з долоню. Туди викладіть курятину, а зверху – шпинатно-сирну суміш.
  6. Смужки тісту приліплюйте з протилежного боку, закриваючи повністю начинку. Сформований пиріг змажте збитим яйцем і посипте кмином.
  7. Випікайте протягом 40 – 45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Готовий пиріг має бути рум'яним, тому орієнтуйтеся на свою духовку.