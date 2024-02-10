Для нього треба просто розморозити готове дріжджове листкове тісто і приготувати соковиту начинку. Цей рецепт може стати вашим улюбленим.
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Рецепт простого пирога з куркою
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Куряче філе помийте та просушіть паперовим рушником. Далі поріжте його на невеликі шматочки.
- Розігрійте пательню і підсмажте шматочки курки до рум'яності, присоливши до свого смаку та збризнувши олією.
- Свіжий шпинат, помийте та поріжте. Якщо використовуєте заморожений, то заздалегідь розморозьте його. Дрібно поріжте цибулю.
- У великій мисці змішайте шпинат, цибулю, подрібнений сир, яйце, суміш перців і обережно перемішайте.
- Розморожене тісто злегка розкачайте, зробіть надрізи до кінця, залишивши посередині місце для начинки шириною з долоню. Туди викладіть курятину, а зверху – шпинатно-сирну суміш.
- Смужки тісту приліплюйте з протилежного боку, закриваючи повністю начинку. Сформований пиріг змажте збитим яйцем і посипте кмином.
- Випікайте протягом 40 – 45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Готовий пиріг має бути рум'яним, тому орієнтуйтеся на свою духовку.