Известный повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво предложил свой вариант гратена. Этот рецепт рискует стать вашим любимым.
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Картофельный гратен
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель нарежьте тоненькими слайсами.
- Бекон обжарьте с луком.
- В миску добавьте натертый сыр сразу трех видов, влейте сливки, всыпьте соль и перец.
- Туда же добавьте обжаренный бекон с луком, картофель и хорошо перемешайте.
- Выложите все в форму, смазанную сливочным маслом, полейте остатками сливочного соуса и запекайте под фольгой в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часов.
- Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.