Летом всегда хочется отведать быстрых пирогов с сезонными фруктами. Аппетитный десерт с малиной – это крутое решение, которое всегда нужно иметь под рукой. Молочный пирог и малиновая начинка – это замечательное решение к чаю на летней террасе.
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Рецепт молочного пирога с малиной
Время: 1 час
Порций: 6
Невероятая нежность/ Фото przyslij przepis
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки;
- пол стакана сахара;
- чайная ложка соды;
- 2 полные столовые ложки сухого молока;
- 200 миллилитров натурального йогурта;
- 2 яйца;
- пол стакана масла;
- 10 грамм ванильного сахара;
- 200 грамм малины.
Приготовление:
- Высыпьте просеянную муку в большую миску, добавьте туда же сухое молоко, соду и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте.
- Добавьте влажные ингредиенты, то есть яйца, йогурт и растительное масло.
- Снова все тщательно перемешайте.
- Застелите противень пергаментом для выпечки.
- Вылейте тесто в форму, а сверху выложите малину.
- Выпекать пирог около 60 минут при 180 градусах.
- Выпеченный пирог посыпьте сахарной пудрой