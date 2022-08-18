Летом всегда хочется отведать быстрых пирогов с сезонными фруктами. Аппетитный десерт с малиной – это крутое решение, которое всегда нужно иметь под рукой. Молочный пирог и малиновая начинка – это замечательное решение к чаю на летней террасе.

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Рецепт молочного пирога с малиной

Время: 1 час
Порций: 6

Невероятая нежность/ Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки;
  • пол стакана сахара;
  • чайная ложка соды;
  • 2 полные столовые ложки сухого молока;
  • 200 миллилитров натурального йогурта;
  • 2 яйца;
  • пол стакана масла;
  • 10 грамм ванильного сахара;
  • 200 грамм малины.

Приготовление:

  1. Высыпьте просеянную муку в большую миску, добавьте туда же сухое молоко, соду и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте.
  2. Добавьте влажные ингредиенты, то есть яйца, йогурт и растительное масло.
  3. Снова все тщательно перемешайте.
  4. Застелите противень пергаментом для выпечки.
  5. Вылейте тесто в форму, а сверху выложите малину.
  6. Выпекать пирог около 60 минут при 180 градусах.
  7. Выпеченный пирог посыпьте сахарной пудрой