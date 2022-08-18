Летом всегда хочется отведать быстрых пирогов с сезонными фруктами. Аппетитный десерт с малиной – это крутое решение, которое всегда нужно иметь под рукой. Молочный пирог и малиновая начинка – это замечательное решение к чаю на летней террасе.

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Рецепт молочного пирога с малиной

Время: 1 час

Порций: 6

Невероятая нежность/ Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1,5 стакана муки;

пол стакана сахара;

чайная ложка соды;

2 полные столовые ложки сухого молока;

200 миллилитров натурального йогурта;

2 яйца;

пол стакана масла;

10 грамм ванильного сахара;

200 грамм малины.

Приготовление: