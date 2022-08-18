Влітку завжди хочеться скуштувати швидких пирогів із сезонними фруктами. Апетитний десерт з малиною – це круте рішення, яке завжди потрібно мати під рукою. Молочний пиріг і малинова начинка – це чудове рішення до чаю на літній терасі.

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Рецепт молочного пирога з малиною

Час: 1 година

Порцій: 6

Неймовірна ніжність / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

1,5 склянки борошна;

пів склянки цукру;

чайна ложка соди;

2 повні столові ложки сухого молока;

200 мілілітрів натурального йогурту;

2 яйця;

пів склянки олії;

10 грамів ванільного цукру;

200 грамів малини.

Приготування: