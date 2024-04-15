Этот торт совсем не трудно печь. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом от известного кулинара Лилии Цвит.
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Торт "Пани Валевская"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- В глубокую миску высыпьте большую часть муки, разрыхлитель и мягкое сливочное масло. Перетрите ингредиенты вилкой, после чего добавьте сахар и желтки. Замесите тесто, добавляя муку, которая осталась. Разделите тесто на 2 части.
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите тесто. Равномерно распределите его по поверхности. Сформируйте два коржа. Можно также сделать один большой корж и разрезать его уже после выпекания.
- Для меренги яичные белки хорошо взбейте. Добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать смесь. Всыпьте крахмал и аккуратно перемешайте.
- Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Сверху на тесто ложкой выложите джем. Далее на джем аккуратно выложите меренгу и посыпьте измельченными орехами. Выпекайте коржи около 40 – 50 минут.
- В небольшую кастрюлю вылейте молоко. Далее добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал, муку и желток. Тщательно все перемешайте и варите на слабом огне до загустения. Постоянно помешивайте смесь, чтобы не допустить пригорания. После того как смесь загустеет, снимите с огня и дайте остыть. После этого во взбитое сливочное масло постепенно добавьте крем, продолжая взбивать.
- Выньте коржи из духовки и дайте им остыть. Очень аккуратно намажьте один из коржей кремом, а второй корж положите сверху. После чего поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь.