Как в лучшей кондитерской: удивите родных культовым тортом "Пани Валевская" – рецепт с видео
Источник:Лилия Цвит
"Пани Валевская" – обожаемый поляками пляцок с бизе и орешками. Этот роскошный десерт придется по вкусу даже привередливому сладкоежке.
Этот торт совсем не трудно печь. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом от известного кулинара Лилии Цвит.
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Торт "Пани Валевская"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов джема из смородины;
– 50 граммов грецких орехов или миндаля;
– 220 – 250 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 50 граммов сахара;
– 3 желтка.
Меренга:
– 120 граммов сахарной пудры;
– 4 белка;
– половина столовой ложки крахмала.
Крем:
– 250 миллилитров молока;
– 50 граммов сахара;
– ванильный сахар по вкусу;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 желток;
– 100 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- В глубокую миску высыпьте большую часть муки, разрыхлитель и мягкое сливочное масло. Перетрите ингредиенты вилкой, после чего добавьте сахар и желтки. Замесите тесто, добавляя муку, которая осталась. Разделите тесто на 2 части.
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите тесто. Равномерно распределите его по поверхности. Сформируйте два коржа. Можно также сделать один большой корж и разрезать его уже после выпекания.
- Для меренги яичные белки хорошо взбейте. Добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать смесь. Всыпьте крахмал и аккуратно перемешайте.
- Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Сверху на тесто ложкой выложите джем. Далее на джем аккуратно выложите меренгу и посыпьте измельченными орехами. Выпекайте коржи около 40 – 50 минут.
- В небольшую кастрюлю вылейте молоко. Далее добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал, муку и желток. Тщательно все перемешайте и варите на слабом огне до загустения. Постоянно помешивайте смесь, чтобы не допустить пригорания. После того как смесь загустеет, снимите с огня и дайте остыть. После этого во взбитое сливочное масло постепенно добавьте крем, продолжая взбивать.
- Выньте коржи из духовки и дайте им остыть. Очень аккуратно намажьте один из коржей кремом, а второй корж положите сверху. После чего поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь.