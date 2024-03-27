Свекровь потребует рецепт: пляцок на Пасху с яблоками и творогом
27 марта 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Господынька
Балканский пляцок с яблоками, творогом, маком и орехами будет очень вкусным, а гости точно будут просить у вас рецепт. Этот нежный десерт прекрасно дополнит светлый праздник Пасхи.
Этот пирог настоящая изюминка для праздничного стола. Он сочетает в себе нежность и свежесть яблок с ароматом и нежностью сыра, создавая неповторимый вкус.
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Балканский пирог с яблоками и творогом
- Время: 2 часа
- Порций: 8
– 300 грамм муки;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 150 миллилитров воды комнатной температуры;
песочное тесто:
– 80 грамм мягкого сливочного масла;
– 250 грамм муки;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки сливок 30 – 33% или сметаны;
– щепотка соли;
творожная начинка:
– 1 столовая ложка изюма;
– 500 грамм творога кисломолочного;
– 6 столовых ложек сахара;
– 1 пакет ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сметаны;
маковая начинка:
– 200 грамм мака;
– 100 миллилитров молока кипяченого;
– 100 грамм сахара;
– пол столовой ложки корицы;
яблочная начинка:
– 4 яблока;
– 2 столовые ложки сахара;
– пол столовой ложки корицы;
– цедра с половины лимона;
ореховая начинка:
– 150 – 200 грамм грецких орехов;
– 4 столовые ложки сахара;
дополнительно:
– 3 столовые ложки сметаны для смазывания;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Готовим пресное тесто. В миске соедините муку, соль, масло и воду.
- Замесите тесто, накройте емкость пищевой пленкой и оставьте "отдыхать" при комнатной температуре на 1 час.
- Для песочного теста заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Добавьте к нему муку.
- Перетрите все руками в крошку.
- В отдельной миске яйцо взбейте с сахаром, добавьте к тесту и еще влейте сметану или сливки и щепотку соли.
- Замесите эластичное тесто и поместите его в холодильник на 40 – 60 минут.
- Теперь очередь творожной начинки. Перетрите творог блендером. Добавьте к нему яйцо, классический и ванильный сахар, сметану. Перебейте массу блендером до однородности.
- Запарьте изюм и охладите его.
- Добавьте к творожной массе и тщательно перемешайте.
- Теперь – маковая начинка. Мак запарьте кипяченым молоком и оставьте под крышкой на 10 – 15 минут. Перетрите мак, добавьте сахар и корицу.
- Все перемешайте.
- Яблоки тщательно помойте и почистите.
- Натрите на терке, отожмите сок, добавьте цедру лимона, корицу и сахар, перемешайте.
- Орехи почистите и измельчите. Подсушите их на сковородке, постоянно помешивая.
- Форму 24 на 25 сантиметра смажьте маслом.
- Песочное тесто раскатайте на муке, выложите в форму и сформируйте бортики.
- Сделайте надколы вилкой. Положите форму в холодильник.
- Пресное тесто разрежьте на 8 равных частиц, тонко раскатайте круглые пласты до размера формы.
- Песочное тесто смажьте растопленным маслом. Выложите половину маковой начинки.
- Накройте тоненьким пластом пресного теста и смажьте маслом.
- Выложите половину творожной начинки и разровняйте.
- Снова пласт пресного теста и масло, насыпьте половину орешков и 2 столовые ложки сахара.
- Далее снова тесто и масло, яблочная начинка.
- Пресное тесто и масло. Далее повторите все слои так же.
- Верх торта смажьте сметаной.
- Выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов примерно на 60 – 70 минут.
- Готовый пирог положите в холодильник на несколько часов, а затем посыпьте сахарной пудрой.