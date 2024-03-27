Свекровь потребует рецепт: пляцок на Пасху с яблоками и творогом

Балканский пляцок с яблоками, творогом, маком и орехами будет очень вкусным, а гости точно будут просить у вас рецепт. Этот нежный десерт прекрасно дополнит светлый праздник Пасхи.

Этот пирог настоящая изюминка для праздничного стола. Он сочетает в себе нежность и свежесть яблок с ароматом и нежностью сыра, создавая неповторимый вкус.

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Балканский пирог с яблоками и творогом

Время: 2 часа

2 часа Порций: 8

– 300 грамм муки;– щепотка соли;– 2 столовые ложки растительного масла;– 150 миллилитров воды комнатной температуры;– 80 грамм мягкого сливочного масла;– 250 грамм муки;– 1 яйцо;– 1 чайная ложка сахара;– 3 столовые ложки сливок 30 – 33% или сметаны;– щепотка соли;– 1 столовая ложка изюма;– 500 грамм творога кисломолочного;– 6 столовых ложек сахара;– 1 пакет ванильного сахара;– 1 яйцо;– 3 столовые ложки сметаны;– 200 грамм мака;– 100 миллилитров молока кипяченого;– 100 грамм сахара;– пол столовой ложки корицы;– 4 яблока;– 2 столовые ложки сахара;– пол столовой ложки корицы;– цедра с половины лимона;– 150 – 200 грамм грецких орехов;– 4 столовые ложки сахара;– 3 столовые ложки сметаны для смазывания;– сахарная пудра.

Приготовление:

Готовим пресное тесто. В миске соедините муку, соль, масло и воду. Замесите тесто, накройте емкость пищевой пленкой и оставьте "отдыхать" при комнатной температуре на 1 час. Для песочного теста заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Добавьте к нему муку. Перетрите все руками в крошку. В отдельной миске яйцо взбейте с сахаром, добавьте к тесту и еще влейте сметану или сливки и щепотку соли. Замесите эластичное тесто и поместите его в холодильник на 40 – 60 минут. Теперь очередь творожной начинки. Перетрите творог блендером. Добавьте к нему яйцо, классический и ванильный сахар, сметану. Перебейте массу блендером до однородности. Запарьте изюм и охладите его. Добавьте к творожной массе и тщательно перемешайте. Теперь – маковая начинка. Мак запарьте кипяченым молоком и оставьте под крышкой на 10 – 15 минут. Перетрите мак, добавьте сахар и корицу. Все перемешайте. Яблоки тщательно помойте и почистите. Натрите на терке, отожмите сок, добавьте цедру лимона, корицу и сахар, перемешайте. Орехи почистите и измельчите. Подсушите их на сковородке, постоянно помешивая. Форму 24 на 25 сантиметра смажьте маслом. Песочное тесто раскатайте на муке, выложите в форму и сформируйте бортики. Сделайте надколы вилкой. Положите форму в холодильник. Пресное тесто разрежьте на 8 равных частиц, тонко раскатайте круглые пласты до размера формы. Песочное тесто смажьте растопленным маслом. Выложите половину маковой начинки. Накройте тоненьким пластом пресного теста и смажьте маслом. Выложите половину творожной начинки и разровняйте. Снова пласт пресного теста и масло, насыпьте половину орешков и 2 столовые ложки сахара. Далее снова тесто и масло, яблочная начинка. Пресное тесто и масло. Далее повторите все слои так же. Верх торта смажьте сметаной. Выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов примерно на 60 – 70 минут. Готовый пирог положите в холодильник на несколько часов, а затем посыпьте сахарной пудрой.