Этот пирог настоящая изюминка для праздничного стола. Он сочетает в себе нежность и свежесть яблок с ароматом и нежностью сыра, создавая неповторимый вкус.

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Балканский пирог с яблоками и творогом

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Готовим пресное тесто. В миске соедините муку, соль, масло и воду.
  2. Замесите тесто, накройте емкость пищевой пленкой и оставьте "отдыхать" при комнатной температуре на 1 час.
  3. Для песочного теста заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Добавьте к нему муку.
  4. Перетрите все руками в крошку.
  5. В отдельной миске яйцо взбейте с сахаром, добавьте к тесту и еще влейте сметану или сливки и щепотку соли.
  6. Замесите эластичное тесто и поместите его в холодильник на 40 – 60 минут.
  7. Теперь очередь творожной начинки. Перетрите творог блендером. Добавьте к нему яйцо, классический и ванильный сахар, сметану. Перебейте массу блендером до однородности.
  8. Запарьте изюм и охладите его.
  9. Добавьте к творожной массе и тщательно перемешайте.
  10. Теперь – маковая начинка. Мак запарьте кипяченым молоком и оставьте под крышкой на 10 – 15 минут. Перетрите мак, добавьте сахар и корицу.
  11. Все перемешайте.
  12. Яблоки тщательно помойте и почистите.
  13. Натрите на терке, отожмите сок, добавьте цедру лимона, корицу и сахар, перемешайте.
  14. Орехи почистите и измельчите. Подсушите их на сковородке, постоянно помешивая.
  15. Форму 24 на 25 сантиметра смажьте маслом.
  16. Песочное тесто раскатайте на муке, выложите в форму и сформируйте бортики.
  17. Сделайте надколы вилкой. Положите форму в холодильник.
  18. Пресное тесто разрежьте на 8 равных частиц, тонко раскатайте круглые пласты до размера формы.
  19. Песочное тесто смажьте растопленным маслом. Выложите половину маковой начинки.
  20. Накройте тоненьким пластом пресного теста и смажьте маслом.
  21. Выложите половину творожной начинки и разровняйте.
  22. Снова пласт пресного теста и масло, насыпьте половину орешков и 2 столовые ложки сахара.
  23. Далее снова тесто и масло, яблочная начинка.
  24. Пресное тесто и масло. Далее повторите все слои так же.
  25. Верх торта смажьте сметаной.
  26. Выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов примерно на 60 – 70 минут.
  27. Готовый пирог положите в холодильник на несколько часов, а затем посыпьте сахарной пудрой.