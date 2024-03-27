Нежный аромат и горьковатый привкус превращает этот торт в особый десерт. Консервированные персики – отличное дополнение к любому пасхальному десерту. Они добавляют сладость и сочность, что прекрасно сочетаются с маком.

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Торт с маком и кусочками персиков (или манго)

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

бисквит:

– 8 желтков;

– 2 целых яйца;

– полстакана сахара;

– полстакана муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

маковый слой:

– 8 яичных белков;

– 1 стакан сахара;

– полстакана муки;

– полстакана мака;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

начинка:

– 2 лимонных желе;

– 500 миллилитров сливок 30% (очень холодных);

– 5 столовых ложек сахарной пудры;

– 1 стакан нарезанного манго или консервированных персиков.

Приготовление:

Разогрейте яйца при комнатной температуре или в миске с теплой водой. Выстелите форму для выпекания с размером дна примерно 22 на 33 сантиметра бумагой для выпекания. Разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте 2 целых яйца к желткам и взбивайте с сахаром до образования пышной массы примерно 10 минут. Добавьте муку и разрыхлитель через сито, желательно 3 порциями, каждый раз перемешивая на минимальной скорости, пока ингредиенты не соединятся. Вылейте тесто в форму и поставьте в духовку примерно на 15 минут. После остывания выньте из формы и полностью остудите. Взбейте яичные белки до устойчивого состояния, затем постепенно добавьте сахар, по одной ложке за раз, продолжая взбивать. Добавьте муку, смешанную с маком и разрыхлителем, и перемешайте ложкой. Выложите в противень, застеленный бумагой, и выпекайте 15 минут. Выньте из духовки и остудите. Следующий шаг – вскипятите в кастрюле 2 стакана воды, снимите с огня, добавьте желе и растворите, помешивая. Охладите. Хорошо охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой до крепкой пены. Уменьшите скорость миксера и влейте полностью охлажденное (холодное), но жидкое желе и перемешайте до однородности. Смешайте с измельченным манго или сцеженными и нарезанными персиками. Составляем торт. Бисквит разрежьте вдоль пополам вдоль. Поместите нижнюю часть обратно в выстеленную бумагой форму. Намажьте половиной смеси, выложите маковый корж, затем выложите вторую половину массы и наконец накройте второй половиной бисквита. Поставьте в холодильник до застывания смеси (примерно 1 час). Перед нарезкой посыпьте сахарной пудрой.

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