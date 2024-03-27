Нежный аромат и горьковатый привкус превращает этот торт в особый десерт. Консервированные персики – отличное дополнение к любому пасхальному десерту. Они добавляют сладость и сочность, что прекрасно сочетаются с маком.
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Торт с маком и кусочками персиков (или манго)
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте яйца при комнатной температуре или в миске с теплой водой.
- Выстелите форму для выпекания с размером дна примерно 22 на 33 сантиметра бумагой для выпекания. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Добавьте 2 целых яйца к желткам и взбивайте с сахаром до образования пышной массы примерно 10 минут.
- Добавьте муку и разрыхлитель через сито, желательно 3 порциями, каждый раз перемешивая на минимальной скорости, пока ингредиенты не соединятся.
- Вылейте тесто в форму и поставьте в духовку примерно на 15 минут. После остывания выньте из формы и полностью остудите.
- Взбейте яичные белки до устойчивого состояния, затем постепенно добавьте сахар, по одной ложке за раз, продолжая взбивать.
- Добавьте муку, смешанную с маком и разрыхлителем, и перемешайте ложкой.
- Выложите в противень, застеленный бумагой, и выпекайте 15 минут. Выньте из духовки и остудите.
- Следующий шаг – вскипятите в кастрюле 2 стакана воды, снимите с огня, добавьте желе и растворите, помешивая. Охладите.
- Хорошо охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой до крепкой пены.
- Уменьшите скорость миксера и влейте полностью охлажденное (холодное), но жидкое желе и перемешайте до однородности.
- Смешайте с измельченным манго или сцеженными и нарезанными персиками.
- Составляем торт. Бисквит разрежьте вдоль пополам вдоль. Поместите нижнюю часть обратно в выстеленную бумагой форму.
- Намажьте половиной смеси, выложите маковый корж, затем выложите вторую половину массы и наконец накройте второй половиной бисквита.
- Поставьте в холодильник до застывания смеси (примерно 1 час). Перед нарезкой посыпьте сахарной пудрой.