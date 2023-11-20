Аутентичный малай с повидлом: рецепт вкусной выпечки, прошедший проверку поколений
20 ноября 2023, 12:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Малай – это корж из кукурузной, гороховой или пшенной муки. Для лучшего вкуса его можно смазать густым повидлом.
В оригинальном рецепте используют повидло из слив. Однако вы можете брать любое другое – главное, чтобы оно было густым и не стекало с коржей.
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Пошаговый рецепт малая с вареньем
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 2
– 300 граммов кукурузной муки;
– 3 стакана молока 3,2%;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– 6 крупных яиц;
– 20 граммов лимонной цедры;
– 3 грамма соды;
– 150 граммов повидла;
– панировочные сухари.
Приготовление:
- Хорошо подогрейте молоко в кастрюле.
- Высыпьте муку в миску и запарьте горячим молоком. Перемешайте, чтобы разбить все комочки. Разделите яйца на белки и желтки.
- В отдельной миске разотрите масло с сахаром, желтками и лимонной цедрой.
- Добавляйте по ложке заваренную муку и соду, перемешивая после каждой.
- Белки взбейте до пышной пены и смешайте с остальным тестом.
- Вылейте тесто в 2 присыпанные панировочными сухарями формы и выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение часа.
- Спеченный пирог смажьте повидлом и накройте один корж другим.