В оригинальном рецепте используют повидло из слив. Однако вы можете брать любое другое – главное, чтобы оно было густым и не стекало с коржей.

Вкусная идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Пошаговый рецепт малая с вареньем

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов кукурузной муки;

– 3 стакана молока 3,2%;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 6 крупных яиц;

– 20 граммов лимонной цедры;

– 3 грамма соды;

– 150 граммов повидла;

– панировочные сухари.

Приготовление:

Хорошо подогрейте молоко в кастрюле. Высыпьте муку в миску и запарьте горячим молоком. Перемешайте, чтобы разбить все комочки. Разделите яйца на белки и желтки. В отдельной миске разотрите масло с сахаром, желтками и лимонной цедрой. Добавляйте по ложке заваренную муку и соду, перемешивая после каждой. Белки взбейте до пышной пены и смешайте с остальным тестом. Вылейте тесто в 2 присыпанные панировочными сухарями формы и выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение часа. Спеченный пирог смажьте повидлом и накройте один корж другим.

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить медовик на сожженном сахаре по давнему рецепту от Евгения Клопотенко.