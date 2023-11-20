В оригинальном рецепте используют повидло из слив. Однако вы можете брать любое другое – главное, чтобы оно было густым и не стекало с коржей.

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Пошаговый рецепт малая с вареньем

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Хорошо подогрейте молоко в кастрюле.
  2. Высыпьте муку в миску и запарьте горячим молоком. Перемешайте, чтобы разбить все комочки. Разделите яйца на белки и желтки.
  3. В отдельной миске разотрите масло с сахаром, желтками и лимонной цедрой.
  4. Добавляйте по ложке заваренную муку и соду, перемешивая после каждой.
  5. Белки взбейте до пышной пены и смешайте с остальным тестом.
  6. Вылейте тесто в 2 присыпанные панировочными сухарями формы и выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение часа.
  7. Спеченный пирог смажьте повидлом и накройте один корж другим.