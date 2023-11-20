В оригінальному рецепті використовують повидло зі слив. Проте ви можете брати будь-яке інше – головне, аби воно було густим та не стікало з коржів.

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Покроковий рецепт малая з варенням

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кукурудзяного борошна;

– 3 склянки молока 3,2%;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 6 великих яєць;

– 20 грамів лимонної цедри;

– 3 грами соди;

– 150 грамів повидла;

– панірувальні сухарі.

Приготування:

Добре підігрійте молоко у каструлі. Висипте борошно у миску та запарте гарячим молоком. Перемішайте, щоб розбити усі грудочки. Яйця розділіть на білки та жовтки. В окремій мисці розітріть вершкове масло з цукром, жовтками та лимонною цедрою. Додавайте по ложці заварене борошно та соду, перемішуючи після кожної. Білки збийте до пишної піни та змішайте з рештою тіста. Вилийте тісто у 2 присипані панірувальними сухарями форми та випікайте у розігрітій до 210 градусів духовці протягом години. Спечений пиріг змажте повидлом та накрийте один корж іншим.

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