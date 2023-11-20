В оригінальному рецепті використовують повидло зі слив. Проте ви можете брати будь-яке інше – головне, аби воно було густим та не стікало з коржів.

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Покроковий рецепт малая з варенням

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Добре підігрійте молоко у каструлі.
  2. Висипте борошно у миску та запарте гарячим молоком. Перемішайте, щоб розбити усі грудочки. Яйця розділіть на білки та жовтки.
  3. В окремій мисці розітріть вершкове масло з цукром, жовтками та лимонною цедрою.
  4. Додавайте по ложці заварене борошно та соду, перемішуючи після кожної.
  5. Білки збийте до пишної піни та змішайте з рештою тіста.
  6. Вилийте тісто у 2 присипані панірувальними сухарями форми та випікайте у розігрітій до 210 градусів духовці протягом години.
  7. Спечений пиріг змажте повидлом та накрийте один корж іншим.