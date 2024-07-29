С готовым слоеным тестом будет еще вкуснее. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Пирог с камамбером и грушами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Смотрите, как готовить грушево-сырный пирог: видео
Приготовление:
- Лист теста поделите на 2 равные части. За 1 сантиметр до краев сделайте надрезы для формирования бортиков.
- Нарежьте тонкими слайсами груши и сыр, выложите на тесто поочередно. Полейте медом и присыпьте орешками.
- Края теста смажьте желтком и отправьте выпекаться на 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.