С готовым слоеным тестом будет еще вкуснее. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

Стоит попробовать Блюдо, разорвавшее сеть: учимся готовить самые пухлые японские оладьи, которые удивят всех

Пирог с камамбером и грушами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как готовить грушево-сырный пирог: видео

Приготовление:

  1. Лист теста поделите на 2 равные части. За 1 сантиметр до краев сделайте надрезы для формирования бортиков.
  2. Нарежьте тонкими слайсами груши и сыр, выложите на тесто поочередно. Полейте медом и присыпьте орешками.
  3. Края теста смажьте желтком и отправьте выпекаться на 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.