Такой торт легко украсит любой праздничный стол. Однако он также подойдет и к обычному семейному чаепитию.

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Медовик с вишнями

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 225 граммов сахара;

– 75 граммов меда;

– 50 граммов масла;

– 2 яйца;

– 10 граммов соды;

– 280 граммов муки;

– 300 граммов сметаны;

– 300 миллилитров сливок 33%;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 250 граммов вишен;

– 70 – 80 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Для теста в сотейник отправьте 2 яйца, 175 граммов сахара, 50 граммов масла. Перемешайте и поставьте на плиту. Когда масса станет однородной, а сахар полностью растворится, добавьте 75 граммов меда. Снова вымешайте до однородности. Доведите до кипения, а затем добавьте соду. Масса начнет пениться и побелеет. Когда пена из соды уменьшится, просейте туда всю пшеничную муку. Замесите однородное тесто, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2 часа. Затем сформируйте из теста рулет, разрежьте его на 8 частей и каждую выложите на лист пергаментной бумаги. Раскатайте до толщины 1 миллиметр, вырежьте кружочки диаметром 18 сантиметров. Проколите вилкой и отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 5 минут. Для начинки 250 граммов вишен без косточек смешайте с 50 граммами сахара. Поставьте начинку на огонь, закипятите, после чего отправьте ее на сито или дуршлаг и оставьте до полного остывания. Для крема смешайте сметану, сливки максимальной жирности, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером сначала на маленькой скорости, а затем постепенно ее увеличьте. Сложите торт. Выложите первый корж, смажьте его достаточно большим количеством крема, выложите сверху вишни и накройте вторым коржом. Смажьте его кремом и посыпьте измельченными грецкими орехами. Смажьте таким образом все коржи торта, поочередно высыпая вишни и орешки. Украсьте верхний корж и боковые стенки торта кремом. Оставьте на ночь в холодильнике.

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