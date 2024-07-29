Хит сезона: элементарный рецепт пирога с грушами и сыром

29 июля 2024, 21:07
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Источник:

Yuliia.senych

Пирог с грушами и камамбером уже стал классикой для многих. В этом рецепте для него даже не придется замешивать тесто.

С готовым слоеным тестом будет еще вкуснее. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Пирог с камамбером и грушами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 пласт слоеного теста;
– 2 – 3 груши;
– 1 упаковка камамбера;
– 50 граммов грецких орехов;
– мед по вкусу;
– 1 желток.

Смотрите, как готовить грушево-сырный пирог: видео

Приготовление:

  1. Лист теста поделите на 2 равные части. За 1 сантиметр до краев сделайте надрезы для формирования бортиков.
  2. Нарежьте тонкими слайсами груши и сыр, выложите на тесто поочередно. Полейте медом и присыпьте орешками.
  3. Края теста смажьте желтком и отправьте выпекаться на 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.
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Автор: Ольга Котів