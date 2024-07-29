Хит сезона: элементарный рецепт пирога с грушами и сыром
29 июля 2024, 21:07Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Пирог с грушами и камамбером уже стал классикой для многих. В этом рецепте для него даже не придется замешивать тесто.
С готовым слоеным тестом будет еще вкуснее. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Пирог с камамбером и грушами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 1 пласт слоеного теста;
– 2 – 3 груши;
– 1 упаковка камамбера;
– 50 граммов грецких орехов;
– мед по вкусу;
– 1 желток.
Смотрите, как готовить грушево-сырный пирог: видео
Приготовление:
- Лист теста поделите на 2 равные части. За 1 сантиметр до краев сделайте надрезы для формирования бортиков.
- Нарежьте тонкими слайсами груши и сыр, выложите на тесто поочередно. Полейте медом и присыпьте орешками.
- Края теста смажьте желтком и отправьте выпекаться на 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.