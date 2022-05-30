Пирог с клубникой: заливной рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
В сезон клубники обязательно приготовьте этот заливной пирог по рецепту известного шеф-повара и ресторатора Эктора Хименеса-Браво.
Заливной пирог – простой вариант домашней выпечки, который вы с легкостью приготовите дома. Обратите внимание, что клубнику в рецепте выпечки можно заменить любыми другими ягодами или фруктами.
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Рецепт пирога с клубникой
- Время: 70 минут
- Порции: 4
– 2 куриных яйца;
– 90 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов греческого йогурта;
– 120 граммов масла;
– 10 граммов разрыхлителя для теста;
– 220 граммов пшеничной муки;
– 400 г клубники + 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Подготовьте круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавьте в яичную массу йогурт, масло и продолжайте взбивать массу.
- Просейте муку через мелкое сито вместе с разрыхлителем.
- Смешайте муку с массой и перемешайте до однородной консистенции теста.
Клубничный пирог / Фото Эктора Хименеса-Браво
- Застилайте форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом.
- Вылейте в форму половину теста, сверху выложите заранее вымытую и нарезанную на 4 части обвалянную клубнику в крахмале.
- Вылейте остальное тесто, сверху выложите несколько штук клубники.
- Выпекайте пирог в разогретой до 160 градусов духовке 60 минут.
Приятного тебе аппетита!
Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:
Ингредиенты:
• Яйца – 2 штуки
• Сахар – 90 граммов
• Ванильный сахар – 10 граммов
• Йогурт без добавлений – 200 граммов
• Масло растительное – 120 граммов
• Разрыхлитель – 10 граммов
• Мука – 220 граммов
• Клубника – 400 граммов +1 ст. л. крахмала
Форма разъемная – 20 см
Способ приготовления:
• Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром
• Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше
• Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте
• Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным или растительным маслом.
• Выливаем половину теста
• Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники
• Выливаем остальное тесто
• Сверху выкладываем оставшуюся клубнику
• Выпекаем 1 час при температуре 160 С
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