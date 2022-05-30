Заливний пиріг – це простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю приготуєте вдома. Зверніть увагу, що полуницю в рецепті випічки можна замінити будь-якими іншими ягодами чи фруктами.
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Рецепт пирога з полуницею
- Час: 70 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Підготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів.
- У окремій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром.
- Додайте до яєчної маси йогурт, олію та продовжуйте збивати масу.
- Просійте борошно через дрібне сито разом з розпушувачем.
- Змішайте борошно з масою та перемішайте до однорідної консистенції тіста.
Полуничний пиріг / Фото Ектора Хіменеса-Браво
- Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.
- Вилийте у форму половину тіста, зверху викладіть заздалегідь помиту та нарізану на 4 частини полуницю обваляну в крохмалі.
- Вилийте решту тіста, зверху викладіть кілька штук полуниці.
- Випікайте пиріг в розігрітій до 160 градусів духовці 60 хвилин.
Смачного!
Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:
Інгредієнти:
• Яйця – 2 штуки
• Цукор – 90 грамів
• Ванільний цукор – 10 грамів
• Йогурт без додавань – 200 грамів
• Олія – 120 грамів
• Розпушувач – 10 грамів
• Борошно – 220 грамів
• Полуниця – 400 грамів +1 ст. л. крохмалю
Форма роз’ємна – 20 см
Спосіб приготування:
• Збийте яйця з цукром та ванільним цукром
• Додайте йогурт, олію, збивайте далі
• Просійте борошно та розпушувач, збивайте
• Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.
• Виливаємо половину тіста
• Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці
• Виливаємо решту тіста
• Зверху викладаємо решту полуниці
• Випікаємо 1 годину при температурі 160 С
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