Заливний пиріг – це простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю приготуєте вдома. Зверніть увагу, що полуницю в рецепті випічки можна замінити будь-якими іншими ягодами чи фруктами.

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Рецепт пирога з полуницею

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Підготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів.
  1. У окремій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром.
  1. Додайте до яєчної маси йогурт, олію та продовжуйте збивати масу.
  1. Просійте борошно через дрібне сито разом з розпушувачем.
  1. Змішайте борошно з масою та перемішайте до однорідної консистенції тіста.


Полуничний пиріг / Фото Ектора Хіменеса-Браво

  1. Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.
  1. Вилийте у форму половину тіста, зверху викладіть заздалегідь помиту та нарізану на 4 частини полуницю обваляну в крохмалі.
  1. Вилийте решту тіста, зверху викладіть кілька штук полуниці.
  1. Випікайте пиріг в розігрітій до 160 градусів духовці 60 хвилин.

Смачного!

Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:

Інгредієнти:
• Яйця – 2 штуки
• Цукор – 90 грамів
• Ванільний цукор – 10 грамів
• Йогурт без додавань – 200 грамів
• Олія – 120 грамів
• Розпушувач – 10 грамів
• Борошно – 220 грамів
• Полуниця – 400 грамів +1 ст. л. крохмалю

Форма роз’ємна – 20 см

Спосіб приготування:
• Збийте яйця з цукром та ванільним цукром
• Додайте йогурт, олію, збивайте далі
• Просійте борошно та розпушувач, збивайте
• Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.
• Виливаємо половину тіста
• Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці
• Виливаємо решту тіста
• Зверху викладаємо решту полуниці
• Випікаємо 1 годину при температурі 160 С

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