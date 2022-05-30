Заливний пиріг – це простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю приготуєте вдома. Зверніть увагу, що полуницю в рецепті випічки можна замінити будь-якими іншими ягодами чи фруктами.

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Рецепт пирога з полуницею

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 90 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів грецького йогурту;

– 120 грамів олії;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– 220 грамів пшеничного борошна;

– 400 грамів полуниці + 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Підготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів.

У окремій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром.

Додайте до яєчної маси йогурт, олію та продовжуйте збивати масу.

Просійте борошно через дрібне сито разом з розпушувачем.

Змішайте борошно з масою та перемішайте до однорідної консистенції тіста.



Полуничний пиріг / Фото Ектора Хіменеса-Браво

Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.

Вилийте у форму половину тіста, зверху викладіть заздалегідь помиту та нарізану на 4 частини полуницю обваляну в крохмалі.

Вилийте решту тіста, зверху викладіть кілька штук полуниці.

Випікайте пиріг в розігрітій до 160 градусів духовці 60 хвилин.

Смачного!

Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:

Інгредієнти:

• Яйця – 2 штуки

• Цукор – 90 грамів

• Ванільний цукор – 10 грамів

• Йогурт без додавань – 200 грамів

• Олія – 120 грамів

• Розпушувач – 10 грамів

• Борошно – 220 грамів

• Полуниця – 400 грамів +1 ст. л. крохмалю

Форма роз’ємна – 20 см

Спосіб приготування:

• Збийте яйця з цукром та ванільним цукром

• Додайте йогурт, олію, збивайте далі

• Просійте борошно та розпушувач, збивайте

• Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією.

• Виливаємо половину тіста

• Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці

• Виливаємо решту тіста

• Зверху викладаємо решту полуниці

• Випікаємо 1 годину при температурі 160 С

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