Заливной пирог – простой вариант домашней выпечки, который вы с легкостью приготовите дома. Обратите внимание, что клубнику в рецепте выпечки можно заменить любыми другими ягодами или фруктами.

Читайте также Учли все тонкости приготовления: рецепт итальянского тирамису

Рецепт пирога с клубникой

Время: 70 минут

70 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 90 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов греческого йогурта;

– 120 граммов масла;

– 10 граммов разрыхлителя для теста;

– 220 граммов пшеничной муки;

– 400 г клубники + 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Подготовьте круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.

Добавьте в яичную массу йогурт, масло и продолжайте взбивать массу.

Просейте муку через мелкое сито вместе с разрыхлителем.

Смешайте муку с массой и перемешайте до однородной консистенции теста.



Клубничный пирог / Фото Эктора Хименеса-Браво

Застилайте форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом.

Вылейте в форму половину теста, сверху выложите заранее вымытую и нарезанную на 4 части обвалянную клубнику в крахмале.

Вылейте остальное тесто, сверху выложите несколько штук клубники.

Выпекайте пирог в разогретой до 160 градусов духовке 60 минут.

Приятного тебе аппетита!

Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

Ингредиенты:

• Яйца – 2 штуки

• Сахар – 90 граммов

• Ванильный сахар – 10 граммов

• Йогурт без добавлений – 200 граммов

• Масло растительное – 120 граммов

• Разрыхлитель – 10 граммов

• Мука – 220 граммов

• Клубника – 400 граммов +1 ст. л. крахмала

Форма разъемная – 20 см

Способ приготовления:

• Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром

• Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше

• Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте

• Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным или растительным маслом.

• Выливаем половину теста

• Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники

• Выливаем остальное тесто

• Сверху выкладываем оставшуюся клубнику

• Выпекаем 1 час при температуре 160 С

Готовьте паляницу, угощайте военных, принесите в ближайшую больницу. Поддерживайте друг друга! Мы победим!