Мы подготовили для вас рецепт пирога с курицей и грибами, который можно приготовить на ужин. Обязательно попробуйте.

Ароматный пирог понравится всем. Вкусная начинка с добавлением нежной курицы, грибов, сыром и хрустящая корочка сверху. Читайте также Рецепт соуса для салата Кобб от Владимира Ярославского Рецепт пирога Ингредиенты:

– 250 граммов куриного филе;

– 500 граммов грибов;

– 150 граммов твердого сыра;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 яйцо;

– луковица;

– масло растительное (для жарки);

– укроп;

– перец;

– соль. Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками, отварите в подсоленной воде. Лук очистите, грибы помойте, измельчите ножом, нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом. Натрите сыр на крупной терке. Укроп помойте, измельчите ножом. В миске соедините мясо, лук, грибы, добавьте сыр, майонез, специи, укроп, перемешайте. Для приготовления теста в миску выложите размягченное сливочное масло, добавьте соль, два стакана муки, тщательно перемешайте. Далее – добавьте сметану, разрыхлитель, перемешайте. Оставьте тесто в холодильнике на полчаса. Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. Достаньте тесто, разделите его на две части. Одну часть выложите на дно формы, выложите начинку, сверху – вторую часть теста. Поставьте в духовку при температуре 160 градусов на 30 минут. Достаньте из духовки пирог, смажьте яичным желтком сверху, поставьте в духовой шкаф еще на 10-15 минут. Выложите готовый пирог, разделите на порции. Приятного аппетита!