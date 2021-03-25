Пирог с курицей и грибами: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт пирога с курицей и грибами, который можно приготовить на ужин. Обязательно попробуйте.
Источник:Наша Ряба
Ароматный пирог понравится всем. Вкусная начинка с добавлением нежной курицы, грибов, сыром и хрустящая корочка сверху.
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Рецепт пирога
- Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками, отварите в подсоленной воде.
- Лук очистите, грибы помойте, измельчите ножом, нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- В миске соедините мясо, лук, грибы, добавьте сыр, майонез, специи, укроп, перемешайте.
- Для приготовления теста в миску выложите размягченное сливочное масло, добавьте соль, два стакана муки, тщательно перемешайте. Далее – добавьте сметану, разрыхлитель, перемешайте. Оставьте тесто в холодильнике на полчаса.
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. Достаньте тесто, разделите его на две части. Одну часть выложите на дно формы, выложите начинку, сверху – вторую часть теста.
- Поставьте в духовку при температуре 160 градусов на 30 минут.
- Достаньте из духовки пирог, смажьте яичным желтком сверху, поставьте в духовой шкаф еще на 10-15 минут.
- Выложите готовый пирог, разделите на порции. Приятного аппетита!
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