Пиріг з куркою і грибами: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт пирога з куркою і грибами, який можна приготувати на вечерю. Обов'язково спробуйте.
Джерело:Наша Ряба
Запашний пиріг сподобається усім. Смачна начинка з додавання ніжної курятини, грибів, сиру та хрустка скоринка зверху.
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Рецепт пирога
- Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, відваріть у підсоленій воді.
- Цибулю, почистіть, гриби помийте, подрібніть ножем, наріжте та обсмажте на пательні з олією.
- Натріть сир на грубій тертці.
- Кріп помийте, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте м'ясо, цибулю, гриби, додайте сир, майонез, спеції, кріп, перемішайте.
- Для приготування тіста у миску викладіть розм'якшене вершкове масло, додайте сіль, дві склянки борошна, ретельно перемішайте. Далі – додайте сметану, розпушувач, перемішайте. Залиште тісто в холодильнику на пів години.
- Форму для випікання застеліть пергаментним папером. Дістаньте тісто, розділіть його на дві частини. Одну частину викладіть на дно форми, викладіть начинку, зверху – другу частину тіста.
- Поставте в духову шафу при температурі 160 градусів на 30 хвилин.
- Дістаньте з духової шафи пиріг, змастіть яєчним жовтком зверху, поставте в духову шафу ще на 10-15 хвилин.
- Викладіть готовий пиріг, розділіть на порції. Смачного!
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