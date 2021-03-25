Ми підготували для вас рецепт пирога з куркою і грибами, який можна приготувати на вечерю. Обов'язково спробуйте.

Запашний пиріг сподобається усім. Смачна начинка з додавання ніжної курятини, грибів, сиру та хрустка скоринка зверху. Читайте також Рецепт соусу для салату Кобб від Володимира Ярославського Рецепт пирога Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 500 грамів грибів;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 яйце;

– цибуля;

– олія рослинна (для смаження);

– кріп;

– перець;

– сіль. Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, відваріть у підсоленій воді. Цибулю, почистіть, гриби помийте, подрібніть ножем, наріжте та обсмажте на пательні з олією. Натріть сир на грубій тертці. Кріп помийте, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте м'ясо, цибулю, гриби, додайте сир, майонез, спеції, кріп, перемішайте. Для приготування тіста у миску викладіть розм'якшене вершкове масло, додайте сіль, дві склянки борошна, ретельно перемішайте. Далі – додайте сметану, розпушувач, перемішайте. Залиште тісто в холодильнику на пів години. Форму для випікання застеліть пергаментним папером. Дістаньте тісто, розділіть його на дві частини. Одну частину викладіть на дно форми, викладіть начинку, зверху – другу частину тіста. Поставте в духову шафу при температурі 160 градусів на 30 хвилин. Дістаньте з духової шафи пиріг, змастіть яєчним жовтком зверху, поставте в духову шафу ще на 10-15 хвилин. Викладіть готовий пиріг, розділіть на порції. Смачного!