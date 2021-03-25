Рецепт соуса для салата Кобб от Владимира Ярославского
Салат Кобб весьма популярен в мире, а соус для него научит готовить шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.
Источник:Владимир Ярославский
Этот соус идеально подходит не только к салату Кобб, его можно также подавать к рыбе, овощам или намазывать на хрустящие гренки.
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Владимир Ярославский уверен, что этот соус понравится вам и будет дополнять любимые салаты и блюда.
Кстати, бытует мнение, что именно на основе этого соуса изобрели рецепт заправки для салата Цезарь.
Рецепт соуса для салата Кобб
- Добавьте в желтки горчицу, измельченный чеснок, соль и сахар и взбейте смесь венчиком.
- Тонкой струйкой добавьте растительное масло к смеси и продолжайте активно вымешивать венчиком.
- Когда соус загустеет, добавьте йогурт и осторожно вымешайте его.
- Добавьте к соусу мелко нарезанный лук, все специи на ваш вкус и заправьте соевым соусом и вустерским соусом.
- Подавайте готовый соус к салату Кобб или к другим свежим салатам. Приятного аппетита!
По желанию, можно дополнительно добавить в соус несколько кусочков голубого сыра – так его вкус будет пикантным.
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