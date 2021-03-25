Салат Кобб весьма популярен в мире, а соус для него научит готовить шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.

Этот соус идеально подходит не только к салату Кобб, его можно также подавать к рыбе, овощам или намазывать на хрустящие гренки.

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Владимир Ярославский уверен, что этот соус понравится вам и будет дополнять любимые салаты и блюда.

Кстати, бытует мнение, что именно на основе этого соуса изобрели рецепт заправки для салата Цезарь.

Рецепт соуса для салата Кобб

Ингредиенты:

– 2 желтка;

– 250 г растительного масла;

– 35 г зерновой горчицы;

– 5 г сахара;

– 4 г соли;

– черный молотый перец;

– 35 г сухого чеснока или 5 г свежего;

– 350 г белого греческого йогурта;

– 15 мл сока лимона;

– лук шнитт или зеленый лук;

– эстрагон, тимьян, петрушка;

– копченая паприка;

– несколько капель соевого соуса;

– несколько капель вустерского соуса.

Добавьте в желтки горчицу, измельченный чеснок, соль и сахар и взбейте смесь венчиком. Тонкой струйкой добавьте растительное масло к смеси и продолжайте активно вымешивать венчиком. Когда соус загустеет, добавьте йогурт и осторожно вымешайте его. Добавьте к соусу мелко нарезанный лук, все специи на ваш вкус и заправьте соевым соусом и вустерским соусом. Подавайте готовый соус к салату Кобб или к другим свежим салатам. Приятного аппетита!

По желанию, можно дополнительно добавить в соус несколько кусочков голубого сыра – так его вкус будет пикантным.