Как приготовить бисквитный пирог с мандаринами: домашний рецепт
Вкусный, ароматный бисквитный пирог к чаю или кофе, который вы легко можете приготовить дома.
Источник: 24 канал
Очень вкусный бисквитный пирог с мандаринами, который понравится всей вашей семье.
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Рецепт бисквита с мандаринами
Бисквитный пирог с мандаринами / Фото pexels.com
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, взбейте миксером. Дальше – добавьте сметану, муку, перемешайте.
- Помойте, очистите апельсин, мандарины от кожуры, апельсин нарежьте кольцами, мандарины кубиками.
- Сливочное масло нарежьте кубиками.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Форму для выпекания выстелите пергаментом, выложите тесто, отправьте запекаться в течение 10 минут. Достаньте бисквит, сверху выложите кубики мандарина, сливочное масло, апельсиновые кольца, выпекайте еще 15-20 минут до готовности.
- Выложите бисквит на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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