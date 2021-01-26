Как приготовить лимонный кекс: домашний рецепт
Очень вкусный рецепт лимонного кекса в глазури, который понравится всей вашей семье. Сохраните рецепт, чтобы не потерять.
Источник: Smachno News
Нежный лимонный кекс легко готовить, а процесс выпечки займет немного времени. Ароматный десерт будет прекрасным дополнением к любимому чаю или кофе.
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Рецепт лимонного кекса
Лимонный кекс/unsplash.com
- Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте, очистите лимон, натрите на крупной терке цедру лимона и выжмите сок.
- Для приготовления теста в миске соедините сахар с яйцом, добавьте цедру лимона и сок лимона, перемешайте. Дальше – добавьте теплое молоко, подсолнечное масло, разрыхлитель, муку и тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выстелите форму для выпекания пергаментом, выложите тесто и отправьте запекаться на 35-40 минут до готовности.
- Для приготовления глазури в миске смешайте сахарную пудру с соком лимона, перемешайте.
- Кекс достаньте из духовки, оставьте для полного охлаждения.
- Выложите готовый кекс на тарелку, полейте глазурью. Приятного аппетита!
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