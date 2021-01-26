Очень вкусный рецепт лимонного кекса в глазури, который понравится всей вашей семье. Сохраните рецепт, чтобы не потерять.

Источник: Smachno News Нежный лимонный кекс легко готовить, а процесс выпечки займет немного времени. Ароматный десерт будет прекрасным дополнением к любимому чаю или кофе. Читайте также Вкусный банановый кекс: простой рецепт от Яны Балог Рецепт лимонного кекса Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 150 граммов сахара;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1 лимон;

– подсолнечное масло. Ингредиенты для глазури:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 2 столовые ложки лимонного сока. Лимонный кекс/unsplash.com Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Помойте, очистите лимон, натрите на крупной терке цедру лимона и выжмите сок. Для приготовления теста в миске соедините сахар с яйцом, добавьте цедру лимона и сок лимона, перемешайте. Дальше – добавьте теплое молоко, подсолнечное масло, разрыхлитель, муку и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов, выстелите форму для выпекания пергаментом, выложите тесто и отправьте запекаться на 35-40 минут до готовности. Для приготовления глазури в миске смешайте сахарную пудру с соком лимона, перемешайте. Кекс достаньте из духовки, оставьте для полного охлаждения. Выложите готовый кекс на тарелку, полейте глазурью. Приятного аппетита!