Смачний, ароматний бісквітний пиріг до чаю або кави, який ви легко можете приготувати вдома.

Джерело: 24 канал Надзвичайно смачний бісквітний пиріг з мандаринами, який сподобається всій вашій родині. Читайте також Як приготувати лимонний кекс: домашній рецепт Рецепт бісквіту з мандаринами Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 160 грамів сметани 20%;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 1 апельсин;

– 2-3 мандарини;

– розпушувач;

– ванільний цукор. Бісквітний пиріг з мандаринами/ Фото pexels.com Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, збийте міксером. Далі - додайте сметану, борошно, перемішайте. Помийте, почистіть апельсин, мандарини від шкірки, апельсин наріжте кільцями, мандарини кубиками. Вершкове масло наріжте кубиками. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто, відправте запікатись протягом 10 хвилин. Дістаньте бісквіт, зверху викладіть кубики мандарину, вершкове масло, апельсинові кільця, випікайте ще 15-20 хвилин до готовності. Викладіть бісквіт на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!​