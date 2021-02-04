Як приготувати бісквітний пиріг з мандаринами: домашній рецепт
Смачний, ароматний бісквітний пиріг до чаю або кави, який ви легко можете приготувати вдома.
Джерело: 24 канал
Надзвичайно смачний бісквітний пиріг з мандаринами, який сподобається всій вашій родині.
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Рецепт бісквіту з мандаринами
Бісквітний пиріг з мандаринами/ Фото pexels.com
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, збийте міксером. Далі - додайте сметану, борошно, перемішайте.
- Помийте, почистіть апельсин, мандарини від шкірки, апельсин наріжте кільцями, мандарини кубиками.
- Вершкове масло наріжте кубиками.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто, відправте запікатись протягом 10 хвилин. Дістаньте бісквіт, зверху викладіть кубики мандарину, вершкове масло, апельсинові кільця, випікайте ще 15-20 хвилин до готовності.
- Викладіть бісквіт на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
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