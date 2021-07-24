Поскольку сезон молодой капусты в разгаре, а готовить свежие салаты уже надоело, мы предлагаем вам вкусный и сытный пирог, который понравится всей вашей семье.

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Этот рецепт проверила сама директор Школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" – Татьяна Мокриди.



Татьяна Мокриди / Фото Новый канал

Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки! А еще блюдо дешевое, простое и вкусное, – отмечала Татьяна.

Рецепт пирога из белокочанной капусты

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6



Пирог из молодой капусты / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 500 г слоеного дрожжевого теста;

– половина головки свежей белокочанной капусты;

– 2 моркови;

– 2 репчатые луковицы;

– соль по вашему вкусу;

– черный молотый перец по вашему вкусу.

Для соуса:

– 1 яйцо;

– 1 стакан молока

– 50 г сыра пармезан.