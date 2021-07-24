Оскільки сезон молодої капусти в розпалі, а готувати свіжі салати вже набридло, ми пропонуємо вам смачний і ситний пиріг, який сподобається всій вашій сім'ї.
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Цей рецепт перевірила сама директорка Школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" – Тетяна Мокріді.
Тетяна Мокріді / Фото Новий канал
Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки! А ще страва дешева, проста і смачна, – відзначала Тетяна.
Рецепт пирога з білокачанної капусти
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Пиріг з молодої капусти / Фото Новий канал
- Наріжте капусту смужками, а ріпчасту цибулю – кубиками. Моркву помийте та натріть на грубій тертці.
- Розігрійте сковорідку та обсмажте на ній овочі. Додайте спецій на ваш смак.
- Деко для випікання змастіть олією, або вершковим маслом. Викладіть зверху тісто та сформуйте бортики.
- Викладіть обсмажену начинку на тісто, розрівняйте її.
- Збийте яйце, молоко та сир в однорідну масу. Залийте соусом начинку.
- З тіста, що залишилося, сформуйте сітку та викладіть зверху на начинку.
- Змастіть тісто жовтком.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.
- Готовий пиріг наріже на порції та подавайте до столу. Смачного!