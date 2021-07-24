Оскільки сезон молодої капусти в розпалі, а готувати свіжі салати вже набридло, ми пропонуємо вам смачний і ситний пиріг, який сподобається всій вашій сім'ї.

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Цей рецепт перевірила сама директорка Школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" – Тетяна Мокріді.



Тетяна Мокріді / Фото Новий канал

Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки! А ще страва дешева, проста і смачна, – відзначала Тетяна.

Рецепт пирога з білокачанної капусти

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Пиріг з молодої капусти / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 500 г листкового дріжджового тіста;

– половина головки свіжої білокачанної капусти;

– 2 моркви;

– 2 ріпчасті цибулини;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Для соусу:

– 1 яйце;

– 1 склянка молока;

– 50 г сиру пармезан.