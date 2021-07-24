Сезонный пирог с молодой капустой: рецепт от директора Школы леди Татьяны Мокриди

Чтобы приготовить сытный обед с сезонными овощами вам нужны всего час времени и немного вдохновения. Директор Школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" на Новом канале – Татьяна Мокриди поделилась с читателями вкусным рецептом пирога с молодой белокочанной капустой.

Поскольку сезон молодой капусты в разгаре, а готовить свежие салаты уже надоело, мы предлагаем вам вкусный и сытный пирог, который понравится всей вашей семье.

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Этот рецепт проверила сама директор Школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" – Татьяна Мокриди.



Татьяна Мокриди / Фото Новый канал

Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки! А еще блюдо дешевое, простое и вкусное, – отмечала Татьяна.

Рецепт пирога из белокочанной капусты

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6



Пирог из молодой капусты / Фото Новый канал

Нарежьте капусту полосками, а репчатый лук – кубиками. Морковь помойте и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней овощи. Добавьте специи на ваш вкус. Противень смажьте маслом или сливочным маслом. Выложите сверху тесто и сформируйте бортики. Выложите обжаренную начинку на тесто, разровняйте ее. Взбейте яйцо, молоко и сыр в однородную массу. Залейте соусом начинку. Из оставшегося теста, сформируйте сетку и выложите сверху на начинку. Смажьте тесто желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 40 минут. Готовый пирог нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 500 г слоеного дрожжевого теста;– половина головки свежей белокочанной капусты;– 2 моркови;– 2 репчатые луковицы;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу.– 1 яйцо;– 1 стакан молока– 50 г сыра пармезан.