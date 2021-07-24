Сезонный пирог с молодой капустой: рецепт от директора Школы леди Татьяны Мокриди
Источник:Новый канал
Чтобы приготовить сытный обед с сезонными овощами вам нужны всего час времени и немного вдохновения. Директор Школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" на Новом канале – Татьяна Мокриди поделилась с читателями вкусным рецептом пирога с молодой белокочанной капустой.
Поскольку сезон молодой капусты в разгаре, а готовить свежие салаты уже надоело, мы предлагаем вам вкусный и сытный пирог, который понравится всей вашей семье.
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Этот рецепт проверила сама директор Школы леди реалити-шоу "От пацанки до панянки" – Татьяна Мокриди.
Татьяна Мокриди / Фото Новый канал
Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки! А еще блюдо дешевое, простое и вкусное, – отмечала Татьяна.
Рецепт пирога из белокочанной капусты
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Пирог из молодой капусты / Фото Новый канал
– 500 г слоеного дрожжевого теста;
– половина головки свежей белокочанной капусты;
– 2 моркови;
– 2 репчатые луковицы;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
Для соуса:
– 1 яйцо;
– 1 стакан молока
– 50 г сыра пармезан.
- Нарежьте капусту полосками, а репчатый лук – кубиками. Морковь помойте и натрите на крупной терке.
- Разогрейте сковороду и обжарьте на ней овощи. Добавьте специи на ваш вкус.
- Противень смажьте маслом или сливочным маслом. Выложите сверху тесто и сформируйте бортики.
- Выложите обжаренную начинку на тесто, разровняйте ее.
- Взбейте яйцо, молоко и сыр в однородную массу. Залейте соусом начинку.
- Из оставшегося теста, сформируйте сетку и выложите сверху на начинку.
- Смажьте тесто желтком.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 40 минут.
- Готовый пирог нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!