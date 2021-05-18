Нежный пирог с грибами и сыром – отличный выбор для семейного ужина. Также можете добавить любые овощи и зелень.
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Рецепт пирога
Порции: 6
- В глубокой миске соедините размягченное сливочное масло с яйцом, солью, водой и мукой. Замесите тесто, оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Грибы, томаты помойте, очистите лук, выложите в миску, перемешайте, добавьте соль, обжарьте на сковороде с маслом в течение 5-7 минут.
- Охлажденное тесто раскатайте, выложите на дно формы, сверху выложите грибную начинку.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В миске взбейте сливки с яйцами, добавьте тертый сыр, добавьте в пирог.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, разрежьте на порции. Приятного аппетита!